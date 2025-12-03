SUA reacționează după ce a fost împiedicat partidul sârbilor să se înscrie la alegerile din Kosovo. „Astfel de acțiuni subminează stabilitatea”

Ambasada americană la Priștina a acuzat partidul politic de la putere că subminează stabilitatea Kosovo, miercuri, din cauza unei tentative de a bloca participarea principalei formațiuni politice sârbe la viitoarele alegeri, transmite AFP.

Membri ai partidului Vetevendosje (VV), condus de premierul interimar Albin Kurti, au împiedicat certificarea Srpska Lista (Lista Sârbă) la autoritatea electorală, votând împotriva înregistrării formațiunii pentru alegerile din 28 decembrie.

VV încercase demersuri similare la ultimele două runde de alegeri, însă ambele inițiative au fost anulate în apel.

„Subminează stabilitatea Kosovo și interesele SUA”

Washingtonul a reacționat miercuri, prin intermediul ambasadei la Priștina, care a spus că decizia de a împiedica intrarea Srpska Lista în alegeri este „nechibzuită și divizivă”.

„Astfel de acțiuni subminează stabilitatea Kosovo și interesele SUA”, a declarat ambasada într-un comunicat postat pe Facebook.

SUA își exprimase și în alte rânduri îngrijorarea față de modul în care tratează autoritățile kosovare minoritatea etnică sârbă din nordul teritoriului, iar în acest an a suspendat întâlnirile de nivel înalt din cauza acțiunilor întreprinse de guvernul lui Kurti, despre care Washingtonul spune că au sporit „tensiunile”.

Uniunea Europeană a sancționat la rândul său Kosovo, în 2023, după demersurile făcute de Kurti pentru a desființa serviciile pe care le furniza Belgradul pentru sârbii din nordul teritoriului kosovar.

Relațiile internetnice din Kosovo au rămas tensionate după războiul de independență și ulterior separarea oficială de Serbia din 2008, separare pe care Belgradul nu o recunoaște.

Kosovo va organiza alegeri anticipate în data de 28 decembrie, întrucât parlamentul este paralizat după rezultatul neconcludent al scrutinului din februarie.

Reprezentanții partidului VV au apărat decizia de a opri înregistrarea electorală a Srpska Lista, invocând relațiile strânse dintre această formațiune politică și Belgrad.