SUA reia eliberarea paşapoartele cu genul „X” pentru persoanele care se identifică non-binare, după o decizie a justiției împotriva ordinului lui Trump

Paşapoarte cu genul „X” pentru persoanele care se identifică ca non-binare. Credit line: Stefani Reynolds / AFP / Profimedia

Decizia administrației Trump de a nu mai elibera paşapoarte cu genul „X” persoanelor care se identifică ca fiind non-binare a fost suspendată, joi, de o curte de apel din SUA, potrivit AFP, citată de News.ro.

Curtea de apel a confirmat astfel o hotărâre a unei instanțe inferioare care a dispus, în luna iunie, reluarea emiterii pașapoartelor cu genul X sau cu un gen diferit de cel de la naștere pentru persoanele transgender sau non-binare, motivând că persoanele afectate „vor suferi diverse daune imediate și ireparabile” ca urmare a ordinului executiv al lui Donald Trump.

Donald Trump a semnat chiar în ziua învestirii sale în funcție, pe 20 ianuarie, un ordin executiv care prevedea că doar două genuri – masculin și feminin – vor fi recunoscute de acum înainte în Statele Unite.

„De astăzi, politica oficială a guvernului Statelor Unite va fi că există doar două sexe, bărbat şi femeie”, a anunţat atunci preşedintele Trump.

Posibilitatea obţinerii unui astfel de document fusese deschisă în timpul precedentei administraţii a democratului Joe Biden. Ulterior, Departamentul de Stat a încetat emiterea pașapoartelor cu genul X sau cu un gen diferit de cel de la naștere al titularilor, în conformitate cu acest ordin executiv.

Primul paşaport american cu genul „X” a fost emis în octombrie 2021 de către Departamentul de Stat, care a precizat că rubrica „X” era rezervată „persoanelor non-binare, intersexuale” şi, mai larg, celor care nu se recunosc în criteriile de gen propuse până atunci.