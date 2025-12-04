SUA ridică parțial sancțiunile impuse gigantului rus Lukoil. Derogarea este valabilă aproape cinci luni

Stație de alimentare Lukoil pe strada Kalanchevskaya din Moscova, Rusia, pe 12 noiembrie 2025. FOTO: Valeria Kalugina / Zuma Press / Profimedia

Guvernul american a anunțat joi că suspendă o parte din sancțiunile impuse gigantului petrolier rus Lukoil, pentru a permite stațiilor de benzină ale companiei situate în afara Rusiei să continue să funcționeze, informează AFP.

Tranzacțiile care implică aceste stații de benzină au fost autorizate „pentru a evita penalizarea” clienților și furnizorilor acestora, cu condiția ca veniturile să nu fie transferate în Rusia, potrivit Trezoreriei americane.

Această măsură permite stațiilor de benzină marca Lukoil din țări precum Statele Unite să continue să deservească clienții, împiedicând în același timp fluxul de bani către Rusia, care se află sub sancțiuni severe din partea SUA și UE după invadarea Ucrainei în februarie 2022.

Derogarea este valabilă până pe 29 aprilie 2026.

La sfârșitul lunii octombrie, pentru a exercita presiuni asupra Rusiei, aflată în război cu Ucraina, administrația Trump a inclus cei mai mari doi producători de petrol ai Rusiei, Lukoil și Rosneft, pe „lista neagră” a entităților sancționate, un registru respectat de multe țări și temut în lumea afacerilor.

Sancțiunile impuse de Trump au intrat în vigoare pe 21 noiembrie.

Companiile care lucrează cu entități rusești riscă sancțiuni secundare, care le-ar interzice accesul la bănci, comercianți, transportatori și asiguratori americani, care constituie coloana vertebrală a pieței materiilor prime.

Anunțul Trezoreriei americane vine la două zile după o întâlnire la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff.

Guvernul de la Washington încearcă să negocieze încetarea războiului din Ucraina, dar aliații săi europeni îi reproșează că favorizează revendicările Moscovei.

Luna trecută, șefa diplomației europene și-a exprimat temerea că Rusia ar putea folosi propunerile SUA de a pune capăt războiului din Ucraina pentru a amâna sancțiunile americane.