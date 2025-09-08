SUA fac calcule pentru înapoierea banilor colectați prin taxele vamale impuse de președintele Trump și se tem de un scenariu „dezastruos”

Donald Trump alături de doi dintre cei mai importanți membri ai cabinetului său: secretarul Trezoreriei Scott Bessent (stânga) și secretarul pentru Comerț Howard Lutnick, în Biroul Oval de la Casa Albă, FOTO: Jim Watson / AFP / Profimedia Images

Statele Unite vor emite rambursări în cazul în care Curtea Supremă de la Washington confirmă hotărârea unei instanțe inferioare potrivit căreia taxele vamale „reciproce” impuse de președintele Donald Trump au reprezentat un abuz de putere, a declarat duminică secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, citat de CNN.

„Ar trebui să returnăm aproximativ jumătate din taxe, ceea ce ar fi dezastruos pentru Trezorerie”, a spus Bessent în cadrul unei intervenții la emisiunea Meet the Press de la televiziunea NBC News. „Dacă instanța spune asta, va trebui să o facem”, a admis el.

Bessent a mai declarat, fără a oferi alte detalii, că există totuși „numeroase alte căi” ce pot fi urmate în privința taxelor vamale, deși acestea ar „slăbi poziția de negociere a președintelui Trump”.

Directorul Consiliului Național Economic de la Casa Albă, Kevin Hassett, a declarat la rândul său că există „alte puteri legale” pentru aplicarea taxelor vamale, în cazul în care Curtea Supremă nu decide în favoarea administrației Trump. El a sugerat, printre alte opțiuni, investigații în baza unui articol de lege folosit anterior pentru impunerea taxelor vamale la oțel și aluminiu.

Cum au ajuns sub semnul întrebării taxele vamale decise de Donald Trump

O curte federală de apel a decis pe 29 august că taxele vamale „reciproce” ale lui Trump se numără printre taxele impuse care depășesc autoritatea președintelui, afirmând că Legea privind Puterile Economice în Situații de Urgență Internațională (IEEPA) nu autorizează măsurile comerciale impuse de Trump mai devreme în cursul acestui an.

„Nu identificăm nicio autorizare clară din partea Congresului prin IEEPA pentru taxe vamale de magnitudinea Taxelor Reciproce și a Taxelor pentru Trafic”, se arată în hotărârea majoritară a instanței.

Noile taxe vamale impuse de administrația Trump, care au intrat în vigoare la începutul lunii august, vor rămâne în aplicare după ce instanța a amânat implementarea deciziei sale până pe 14 octombrie, pentru a acorda Casei Albe timp să atace hotărârea la Curtea Supremă.

Administrația Trump a făcut apel la Curtea Supremă miercurea trecută, avertizând asupra unei „națiuni sărăcite” fără taxe vamale.

Administrația se declară „încrezătoare” într-o decizie favorabilă a Curții Supreme

Bessent a declarat duminică faptul că este „încrezător” că administrația Trump va câștiga la Curtea Supremă.

Însă impactul politicilor economice ale lui Trump începe să iasă treptat la iveală. Raportul privind piața muncii pentru luna august, publicat de Biroul de Statistică a Muncii, a indicat că economia SUA a adăugat aproximativ 22.000 de locuri de muncă luna trecută, iar rata șomajului a urcat la 4,3% – cel mai ridicat nivel din aproape patru ani.

Printre sectoarele cel mai grav afectate se numără cele din industria bunurilor. Politica de taxe vamale, precum și caracterul oscilant al aplicării ei, au avut un impact „incontestabil” asupra angajărilor, a scris într-o notă publicată vineri pentru investitori economistul Joe Brusuelas de la firma de servicii financiare RSM US.

El a subliniat că companiile americane din domeniul bunurilor au înregistrat „patru luni consecutive de declin începând din mai”, prima lună după anunțarea taxelor vamale decise de administrația Trump pentru partenerii SUA în așa-zisa zi a „Eliberării Americii”.