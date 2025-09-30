SUA și Franța sporesc manevrele comune ale sateliților-spion pentru a contracara China în spațiu

Imagine ilustrativă cu o rachetă Falcon 9 a SpaceX cu sateliți comerciali Starlink la plecarea din Vandenberg Space Force Base, California, duminică, 28 septembrie 2025. Credit: Gene Blevins/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Franța și SUA planifică o a doua misiune comună de manevre coordonate cu sateliți pe orbită, parte a unui efort tot mai amplu pentru perfecționarea capacităților aliate de spionaj, pe măsură ce China își extinde propria prezență militară în spațiu, a declarat un general american pentru Reuters.

Operațiunea ar fi a treia misiune cunoscută pe care o face Pentagonul în spațiu cu un aliat, după prima sa manevră comună cu două nave spațiale pe orbită din finalul anului trecut, care a implicat tot Franța. În această lună, Comandamentul Spațial al SUA a efectuat o misiune comună și cu Marea Britanie.

Spațiul a devenit un domeniu militar tot mai disputat, deoarece un număr din ce în ce mai mare de sateliți cruciali pentru sistemele de comunicații, avertizare militară și informații pentru câmpul de luptă se confruntă cu amenințări din partea principalelor puteri spațiale ale lumii.

Manevrarea navelor spațiale cu o precizie mai mare și organizarea alianțelor internaționale au devenit fronturi cheie în ceea ce oficialii consideră a fi o cursă spațială globală, în care SUA și aliații săi se confruntă cu o rivalitate intensă din partea Chinei și Rusiei.

„Planificăm un efort cu Franța chiar acum”, a declarat pentru Reuters generalul-locotenent Douglas Schiess, comandantul unei componente a Forțelor Spațiale ale SUA care lucrează cu Comandamentul Spațial pentru a desfășura operațiuni militare spațiale secrete.

Franța este guvernul din Europa care cheltuie cel mai mult pentru domeniul spațiului.

Generalul american a spus că ar putea urma operațiuni cu alte națiuni, adăugând: „Ne văd făcând mai mult”.

Oficialii militari occidentali din domeniul spațial, inclusiv din Europa, SUA și Canada, au lansat avertismente cu privire la înmulțirea amenințărilor pentru o gamă diversă de sateliți, de la instalații militare și până la constelații de sateliți comerciali ca Starlink.

Comandamentul Spațial Francez a refuzat să comenteze în privința planurilor. În cazul primei operațiuni, a spus că se antrenează alături de SUA pentru a consolida cooperarea, pentru a învăța cum trebuie coordonate acțiunile și pentru a „demonstra solidaritatea noastră strategică”.

Comandamentul Spațial Francez „trebuie să se pregătească pentru operațiuni spațiale militare într-un scenariu real”, a declarat unitatea.

Ce au presupus primele două misiuni ale SUA cu aliații

În exercițiul inițial, un satelit militar american și unul francez s-au apropiat unul de celălalt în proximitatea unei nave spațiale a unui „concurent strategic”, a dezvăluit comandantul Comandamentului Spațial al SUA, Stephen Whiting, în aprilie.

A doua operațiune a avut loc între 4 și 12 septembrie. În cadrul ei, un satelit operat de Comandamentul Spațial al SUA s-a deplasat pentru a verifica dacă un satelit de comunicații militare britanic numit SKYNET 5A funcționa pe orbită așa cum era prevăzut, potrivit părții britanice. Ambii sateliți se aflau pe orbit geostaționară – la o altitudine de aproape 36.000 de kilometri deasupra Pământului – și au călătorit la viteze de aproximativ trei kilometri pe secundă, a mai precizat partea britanică.