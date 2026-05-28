Acordul SUA-Iran, iminent: Mai este nevoie doar de o singură semnătură. Detalii din culisele negocierilor intense

Marco Rubio, Donald Trump și Pete Hegseth, în timpul unei ședințe a Cabinetului la Casa Albă, pe 27 mai 2026, la Washington. FOTO: Jacquelyn Martin / AP / Profimedia

Negociatorii americani și iranieni au ajuns la un acord privind un memorandum de înțelegere de 60 de zile pentru prelungirea armistițiului și lansarea negocierilor privind programul nuclear al Iranului, dar președintele Trump nu și-a dat încă aprobarea finală, au declarat pentru publicația Axios doi oficiali americani și o sursă regională implicată în eforturile de mediere. Nici Iranul nu și-a confirmat acceptul.

Informațiile privind acordul-cadru vin după ce Iranul a atacat joi o bază aeriană americană din Kuweit, ca răspuns la loviturile aeriene americane asupra a ceea ce Washingtonul a descris ca fiind o operațiune cu drone iraniene, notează Reuters.

Conform articolului publicației americane Axios, cele două părți au convenit asupra unui memorandum de înțelegere de 60 de zile pentru prelungirea armistițiului și inițierea negocierilor privind programul nuclear al Iranului, dar planul mai are nevoie acum doar de aprobarea lui Trump.

Prețurile petrolului și-au inversat cursul, înregistrând o scădere după publicarea articolului Axios.

Cele mai noi atacuri, deși limitate, au evidențiat fragilitatea negocierilor menite să transforme armistițiul precar de la începutul lunii aprilie într-un acord durabil care să pună capăt războiului ce durează de trei luni și care a ucis mii de oameni, precum și pentru redeschiderea rutei maritime vitale din Strâmtoarea Ormuz.

Comandamentul Central al SUA (CETCOM) a transmis că forțele americane au doborât cinci drone de atac iraniene și au lovit o stație de control la sol în orașul portuar Bandar Abbas, care era pe punctul de a lansa o a șasea dronă. Forțele kuweitiene au interceptat apoi o rachetă balistică lansată spre țara lor, care găzduiește o mare bază americană.

„Aceste acțiuni au fost moderate, pur defensive și menite să mențină armistițiul”, a declarat anterior pentru Reuters un oficial american, care a solicitat protecția anonimatului pentru a vorbi deschis despre operațiunile militare.

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a afirmat că a vizat baza americană responsabilă de un atac, efectuat în zorii zilei, în apropierea aeroportului din Bandar Abbas și că orice repetare a acestuia ar duce la un „răspuns decisiv”, a scris agenția iraniană de presă Tasnim.

Kuweitul a condamnat atacul și a cerut Iranului să înceteze imediat ceea ce a catalogat drept o escaladare gravă.

Noile atacuri reciproce – a doua izbucnire din această săptămână – au coincis cu sărbătoarea musulmană Eid al-Adha, celebrată în întreaga regiune, unde mai multe țări au fost implicate în conflictul declanșat de atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului pe 28 februarie.

Pakistanul, în calitate de mediator, a anunțat că ministrul său de Externe, Ishaq Dar, se va întâlni vineri la Washington cu șeful diplomației americane Marco Rubio, deși semnificația vizitei sale nu este clară.

În Liban, despre care Iranul afirmă că trebuie să facă parte din orice acord de pace global, Israelul a început să lovească infrastructura militanților șiiți Hezbollah, susținuți de Teheran, în orașul Tyre din sudul țării și a efectuat un atac în capitala Beirut.

Detaliile din culise

Semnarea memorandumului de înțelegere ar reprezenta cea mai importantă realizare diplomatică de la începutul războiului, însă un acord final care să răspundă cerințelor lui Trump în chestiunea dosarului nuclear ar necesita în continuare negocieri intense, notează Axios.

„Acesta este un acord menit să aducă pe toată lumea la masa negocierilor. Vom stabili detaliile în cadrul negocierilor”, a declarat unul dintre oficialii americani citați de publicație.

Oficialii americani afirmă că termenii acordului au fost în mare parte conveniți marți, dar ambele părți au încă nevoie de aprobarea conducerii de vârf din țările lor.

Oficialii americani au susținut că iranienii au revenit ulterior și au declarat că au obținut aprobările necesare și că sunt pregătiți să semneze. Teheranul nu a confirmat oficial acest lucru.

De asemenea, negociatorii americani l-au informat pe Trump cu privire la detaliile acordului final, dar acesta nu l-a aprobat imediat. „Președintele le-a transmis mediatorilor că dorește câteva zile pentru a se gândi la acest lucru”, a precizat un oficial american.

Trump și consilierii săi au crezut de mai multe ori, în etapele anterioare ale conflictului, că sunt aproape de încheierea unui acord cu Teheranul, dar discuțiile s-au blocat în repetate rânduri.

Ce se va întâmpla în Strâmtoarea Ormuz și cu dosarul nuclear

Oficialii americani citați de Axios au mai declarat că memorandumul de înțelegere de 60 de zile va stipula că transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz va fi „fără restricții”.

Un oficial american a spus că acest lucru înseamnă că nu vor exista taxe de trecere și nici hărțuire și că Iranul va trebui să îndepărteze toate minele din strâmtoare în termen de 30 de zile.

Blocada navală americană va fi, de asemenea, ridicată, dar acest lucru se va întâmpla proporțional cu restabilirea transportului maritim comercial, a menționat un oficial american.

Memorandumul va include un angajament al Iranului de a nu urmări obținerea unei arme nucleare, au mai spus oficialii. De asemenea, memorandumul va preciza că primele probleme care vor fi negociate în perioada de 60 de zile vor fi modul de eliminare a uraniului puternic îmbogățit al Iranului și modul de abordare a îmbogățirii uraniului de către Teheran.

SUA se vor angaja să discute despre ridicarea sancțiunilor și eliberarea fondurilor iraniene înghețate ca parte a negocierilor. Memorandumul de înțelegere va include, de asemenea, o discuție privind un mecanism care să ajute Iranul să înceapă să primească bunuri și ajutor umanitar.

Un oficial american a afirmat că Iranul are acum șansa de a-și elibera economia și că „există oameni în sistemul lor care înțeleg că aceasta este o oportunitate de a merge într-o direcție diferită”, adăugând: „Vom afla în timpul negocierilor de 60 de zile dacă acesta este cazul”.

Oficialii americani au mai afirmat că nu vor exista acorduri paralele sau clauze secrete privind ridicarea sancțiunilor sau fondurile care vor ajunge în Iran. „Cu cât iranienii sunt mai dispuși să ofere, cu atât vor primi mai mult”, a spus unul dintre ei.

Cei doi oficiali americani au precizat că iranienii și-au exprimat angajamentul verbal în timpul negocierilor cu privire la disponibilitatea lor de a face concesii în domeniul nuclear, dar „nu vom ști până nu vom intra în sala de negocieri, motiv pentru care vrem să încheiem acest memorandum de înțelegere. Acesta aduce ambele părți la masa negocierilor pentru a discuta direct.”

Memorandumul de înțelegere se referă, de asemenea, la promovarea „păcii regionale”, iar administrația Trump speră să poarte discuții despre sprijinul acordat de Iran intermediarilor săi din regiune (Hezbollah, Hamas, Houthi), au spus oficialii.

Toate opțiunile, pe masa lui Trump

Aceștia au adăugat că, dacă în timpul negocierilor devine clar că Iranul nu este în măsură să-și respecte angajamentele privind problema nucleară, Trump va avea toate opțiunile pe masă – economice și militare. Retragerea forțelor americane trimise în regiune este condiționată de un acord final, au spus ei.

Președintele american a spus miercuri că nu se grăbește pentru încheierea acordului.

De altfel, Donald Trump a amenințat că va „termina treaba” dacă Teheranul nu va accepta un compromis, și a amenințat de asemenea sultanatul Oman, aliat al SUA și unul dintre mediatori în acest conflict.

Declarațiile sale au venit după ce televiziunea de stat iraniană a difuzat un proiect de acord în discuție, care sugerează că Iranul ar păstra controlul Strâmtorii Ormuz în cooperare cu Omanul.

„Acestea sunt ape internaționale. Noi le vom supraveghea, dar nimeni nu le va controla. Omanul se va comporta la fel ca și ceilalți sau va trebui să-i pulverizăm. Ei știu asta”, a spus președintele american, într-o aparentă confuzie, în care a încurcat Iranul cu Omanul.