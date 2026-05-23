SUA și Iranul sunt „tot mai aproape” de un acord, spune Trump, pe fondul speculațiilor privind o nouă ofensivă americană

Donald Trump la Casa Albă, pe 19 mai 2026, la Washington. FOTO: Jacquelyn Martin / AP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că negociatorii Statelor Unite și ai Iranului sunt „tot mai aproape” de finalizarea unui acord care să pună capăt războiului, potrivit unui interviu acordat CBS News, citat de Reuters.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că un acord final ar împiedica Iranul să obțină arma nucleară și ar garanta că uraniul îmbogățit deținut de Teheran va fi gestionat într-un mod „satisfăcător”.

„Voi semna doar un acord prin care obținem tot ceea ce ne dorim”, a declarat Trump, citat de CBS News.

Iranul, Statele Unite și Pakistanul, care mediază negocierile, au declarat sâmbătă că discuțiile privind încheierea războiului, care durează de aproape trei luni, au înregistrat progrese.

Totodată, surse apropiate negocierilor susțin că mediatorii se apropie de prelungirea încetării focului dintre Statele Unite și Iran cu încă 60 de zile.

Discuții la Washington despre reluarea atacurilor

Anterior, surse citate de Axios și CBS au afirmat că guvernul american are în vedere noi atacuri împotriva Iranului, în contextul în care Donald Trump și-a modificat programul pentru a rămâne la Washington în acest weekend, alimentând speculațiile privind o posibilă reluare a ostilităților contra Teheranului.

Potrivit surselor CBS News, armata americană se pregătește pentru eventuale noi atacuri în cursul weekendului.

Vineri dimineață, președintele american și-a adunat cei mai apropiați consilieri pentru a discuta despre războiul din Iran, afirmă la rândul său publicația Axios. Nu s-a luat încă nicio decizie, subliniază CBS.

Statele Unite au lovit instalațiile nucleare iraniene vara trecută într-o sâmbătă, atacurile asupra Iranului au început anul acesta pe 28 februarie, tot într-o sâmbătă. Acest weekend este unul prelungit în SUA pentru că luni este Memorial Day, când sunt închise inclusiv bursele.

Principalul negociator iranian și președinte al parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, i-a transmis șefului armatei pakistaneze, în timpul unei întâlniri sâmbătă la Teheran, că Iranul nu va face compromisuri în privința drepturilor sale, a relatat televiziunea de stat, potrivit Reuters.

El a afirmat că forțele armate iraniene și-au refăcut capacitățile în timpul armistițiului și că, dacă Statele Unite „vor relua în mod nechibzuit războiul”, consecințele vor fi „și mai zdrobitoare și mai amare”.