SUA și Rusia au discutat despre furnizarea de gaz rusesc în Europa. Ginerele președintelui Trump, implicat

Înalți oficiali ruși și americani au purtat discuții privind implicarea unui investitor american în proiectul conductelor Nord Stream, au declarat cinci persoane la curent cu situația pentru Reuters.

La discuții au participat Kirill Dmitriev, un consilier apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump care acționează ca trimis special al președintelui, au precizat sursele.

Kushner, care a încercat să medieze un armistițiu între Rusia și Ucraina, consideră că relațiile comerciale sunt esențiale pentru restabilirea păcii. Un astfel de acord le-ar permite investitorilor americani să profite de fluxurile de energie către Europa odată ce războiul se va încheia.

Nord Stream transporta gaz din Rusia în Germania înainte de izbucnirea războiului în februarie 2022.

Stadiul negocierilor

Dmitriev și Kushner s-au întâlnit la Moscova și la New York în ultimele săptămâni. Deși nu este clar în ce măsură au discutat despre Nord Stream cu aceste ocazii, subiectul rămâne pe ordinea de zi, au declarat două dintre surse pentru Reuters.

„Orice acord va trebui negociat de Rusia cu DFC (Corporația Americană pentru Finanțarea Dezvoltării Internaționale) și cu Trezoreria și trebuie să aducă beneficii contribuabililor și companiilor din Statele Unite”, a declarat un oficial al Casei Albe, când a fost întrebat despre discuțiile privind gazoductul.

„Nu au avut loc discuții recente privind Nord Stream”, a declarat oficialul pentru Reuters.

Dmitriev, care a militat pentru reluarea vânzărilor de gaze rusești către Germania, s-a întâlnit luna trecută cu reprezentanți ai Departamentului Energiei și ai Trezoreriei SUA pentru a discuta potențiale inițiative energetice între SUA și Rusia. Un reprezentant al lui Dmitriev a refuzat să comenteze.

Rămâne neclar cât de interesat este Washingtonul de reluarea livrărilor de gaze rusești către Germania, care este cel mai mare consumator de energie din Europa.

Germania nu dorește reluarea Nord Stream

Un oficial american a afirmat că, având în vedere obstacolele existente, este puțin probabil să se ajungă la un acord pe termen mediu. Conductele de gaz Nord Stream se află sub sancțiunile SUA și UE, ceea ce face ca orice reluare a furnizării să fie ilegală.

Sancțiunile pot fi ridicate de Donald Trump, dar o victorie a democraților în alegerile preliminare care să ducă la o majoritate în Congres poate bloca un asemenea demers.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului Economiei și Energiei din Germania a declarat că Nord Stream și gazul rusesc fac obiectul unor sancțiuni în Europa și că Germania a găsit alternative. Ea a precizat că orice redeschidere a conductelor ar necesita aprobarea guvernului, iar acest lucru nu este de dorit.

Înainte de război, Germania își procura mai mult de jumătate din gazul necesar din Rusia prin intermediul celor două conducte Nord Stream. Acestea au fost scoase din funcțiune după ce Moscova a redus aprovizionarea către Europa și au fost distruse printr-o serie de explozii subacvatice în septembrie 2022.

„Americanii și rușii își vor împărți profiturile”

Discuțiile dintre Moscova și Washington se desfășoară pe fondul unei profunde neîncrederi a Europei față de motivele Rusiei.

La începutul acestui an, șefii a cinci agenții de informații europene au declarat pentru Reuters că Rusia nu dorea să pună capăt războiului rapid și că folosea negocierile cu SUA pentru a promova, în schimb, acorduri comerciale.

Relațiile dintre Rusia și Germania, care se numără printre cei mai mari furnizori de sprijin militar pentru Ucraina, au atins un punct critic, oficialii de la Berlin acuzând Rusia că desfășoară o campanie sistematică de atacuri hibride.

Unii parlamentari germani susțin că acordurile comerciale ar întări poziția Moscovei în timp ce aceasta continuă războiul cu Ucraina.

„Aceasta riscă să fie o înțelegere murdară care va costa scump Europa”, a declarat Michael Kellner, un parlamentar care s-a ocupat de politica energetică germană în urma invaziei Ucrainei „Americanii și rușii își vor împărți profiturile”, a spus el.

În timp ce guvernul de coaliție al Germaniei se opune repornirii conductei, „Alternativa pentru Germania” (AfD), cel mai popular partid politic din țară, dorește acest lucru.

Dmitriev se va întâlni cu conducerea AfD la începutul anului viitor pentru a discuta despre reluarea vânzării gazului rusesc.

Însă vânzarea participației la compania care controlează conductele de gaz Nord Stream către un investitor american sau repornirea furnizării de gaz rusesc se confruntă cu obstacole.

Compania este deținută în proporție de 51% de gigantul energetic de stat rus Gazprom, iar restul de 31% este împărțit între două entități germane, restul fiind în mâinile unei firme franceze și a uneia olandeze.

Cei doi acționari germani doresc să-și păstreze acțiunile pentru a menține influența Germaniei, în cazul în care Gazprom și-ar vinde participația, a declarat o altă sursă.

La câteva zile după întâlnirile de la Moscova, Kushner a declarat la Kiev că a discutat cu omologii europeni despre modul în care războiul a determinat creșterea prețurilor la energie, pledând pentru „acorduri de prosperitate” menite să încurajeze pacea și să ofere „liderilor ceva la care să aspire”.

Deși un acord privind gazul ar mulțumi Kremlinul, acesta ar diviza opinia publică germană, care este împărțită în privința achiziționării de energie din Rusia, precum și Europa, unde Polonia și statele baltice sunt deosebit de vulnerabile față de Rusia și resping legăturile energetice.

Conducerea politică a Poloniei urmărește discuțiile privind redeschiderea conductei, dar rămâne ferm împotrivă, a declarat o persoană care cunoaște poziția guvernului.

Alte afaceri discutate de SUA și Rusia

Kushner și Dmitriev au discutat, de asemenea, despre vânzarea unui portofoliu de afaceri — de la rafinării de petrol până la benzinării din Europa și din alte părți — aflate în proprietatea companiei energetice ruse Lukoil, au declarat alte două persoane familiarizate cu această chestiune.

Conform acestui plan, un consorțiu format din agenția federală de investiții DFC și investitori din Qatar și Emiratele Arabe Unite ar urma să achiziționeze activele, în timp ce autoritățile americane ar ridica sancțiunile, au precizat acele persoane.

„În ceea ce privește Lukoil, Steve (Witkoff) și Jared (Kushner) au colaborat cu DFC pentru a negocia o plată inițială substanțială și un procent din profituri pentru Statele Unite”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Lukoil și Gazprom nu au răspuns solicitărilor de comentarii.