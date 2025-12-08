SUA sunt gata să facă un compromis în privința cipului Nvidia mai bun decât orice procesor produs în China. „Dar statul chinez e condus de paranoia și mândrie”

Logo-ul NVIDIA afișat pe ecranul unui smartphone, iar pe fundal o placă de bază și o placă video GeForce. Imagine ilustrativă. FOTO: Matteo Della Torre / Alamy / Profimedia

Departamentul de Comerț al SUA este pregătit să permită exportul cipurilor Nvidia H200 către China, a declarat pentru agenția de presă Reuters o sursă familiarizată cu acest subiect.

Acțiunile Nvidia au crescut cu 2% în urma apariției acestei informații, care a fost relatată prima dată de publicația Semafor.

Permiterea livrărilor ar putea semnala o abordare mai prietenoasă față de China, după ce președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au negociat o armistițiu în războiul comercial și tehnologic dintre cele două țări, la Busan, în Coreea de Sud, luna trecută.

Oficialii administrației Trump consideră această mișcare un compromis între trimiterea celor mai noi cipuri ale Nvidia către China – procesoarele Blackwell, ceea ce Trump a refuzat să permită, și interdicția de livrare în China a oricărui cip american. Oficialii americani consideră că o astfel de interdicție totală ar susține eforturile Huawei de a vinde cipuri pentru AI (inteligență artificială) în China, a precizat persoana familiarizată cu problema.

Nvidia și Departamentul Comerțului nu au răspuns imediat la solicitările Reuters de a transmite puncte de vedere pe acest subiect.

Temeri că procesoarele vor întări armata Chinei

Criticii Chinei de la Washington sunt îngrijorați că vânzarea de chipuri AI mai avansate către Beijing ar putea ajuta țara asiatică să-și consolideze armata, temeri care au determinat inițial administrația Biden să impună restricții asupra acestor exporturi.

Administrația Trump a luat în considerare aprobarea vânzării, au declarat surse pentru Reuters luna trecută.

Informațiile despre permiterea livrărilor de cipuri H200 au stârnit critici aspre din partea senatoarei Elizabeth Warren, o democrată din Massachusetts care a susținut eforturile bipartizane de a rezerva cipurile AI puternice ale SUA pentru firmele americane.

„După întâlnirea sa din culise cu Donald Trump și donația companiei lui către sala de bal a lui Trump (noua sală de bal de la Casa Albă, n.r.), CEO-ul Jensen Huang (șeful Nvidia, n.r.) și-a îndeplinit dorința de a vinde cel mai puternic cip AI pe care l-am vândut vreodată Chinei”, a declarat Warren, într-un comunicat. „Acest lucru riscă să accelereze eforturile Chinei de a obține dominația tehnologică și militară și să submineze securitatea economică și națională a SUA”, a avertizat senatoarea.

Procesorul H200, lansat în urmă cu doi ani, are o memorie cu lățime de bandă mai mare decât predecesorul său, H100, ceea ce îi permite să proceseze datele mai rapid.

Potrivit unui raport publicat duminică de think tank-ul independent Institute for Progress, H200 ar fi de aproape șase ori mai puternic decât H20, cel mai avansat semiconductor AI care poate fi exportat legal în China, după ce administrația Trump a revocat interdicția de scurtă durată asupra acestor vânzări în cursul anului 2025. Exportul cipului ar permite laboratoarelor chineze de AI să construiască supercomputere dotate cu inteligență artificială care să atingă performanțe similare cu cele ale supercomputerelor AI de top din SUA, deși la costuri mai mari, se mai arată în raport.

Confruntat cu utilizarea agresivă de către Beijing a controalelor la exportul de minerale rare, care sunt esențiale pentru producerea unei serii de produse tehnologice, Trump a amenințat anul acesta cu noi restricții asupra exporturilor de tehnologie către China, dar în cele din urmă le-a retras în majoritatea cazurilor.

China vede potențiale riscuri de securitate

Autoritatea de reglementare a securității cibernetice din China a anunțat că a convocat Nvidia la o întâlnire pentru a explica dacă cipul său H20 dotat cu AI prezintă riscuri de securitate ascunse, o acuzație pe care Nvidia a negat-o. Chris McGuire, expert în tehnologie și securitate națională care a lucrat la Departamentul de Stat al SUA până în această vară, a declarat că firmele chineze vor continua probabil să cumpere cipuri H200.

„China ar accepta aproape sigur”, a declarat McGuire, care este acum membru al Consiliului pentru Relații Externe. „Ar fi contraproductiv să nu o facă, având în vedere că H200 este mai bun decât orice cip pe care îl pot produce chinezii”, a adăugat el.

Însă Craig Singleton, membru de rang înalt al think tank-ului din Washington Foundation for Defense of Democracies, a declarat că rămâne neclar cum va reacționa Beijingul la aprobările de export ale SUA.

„Firmele chineze vor H200, dar statul chinez este condus de paranoia și mândrie – paranoia cu privire la spionaj și dependența de cipurile americane și mândrie în promovarea alternativelor autohtone”, a spus Singleton. „Washingtonul poate aproba livrarea cipurilor, dar Beijingul trebuie să le permită intrarea”, a arătat el.