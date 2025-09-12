SUA suspendă dialogul cu un stat din Balcani. Reacție la o declarație a premierului

Washington a suspendat pe termen nedeterminat „dialogul său strategic” cu Kosovo, considerând că acesta este obstrucţionat de recentele „acţiuni şi declaraţii” destabilizatoare ale prim-ministrului în funcţie al ţării balcanice, naţionalistul Albin Kurti, informează EFE, preluată de Agerpres.

Anunţul a fost făcut vineri de ambasada Statelor Unite la Priştina, într-un comunicat în care sunt exprimate „îngrijorări legate de acţiunile guvernului interimar care au crescut tensiunile şi instabilitatea”.

Deşi nu precizează la ce acţiuni se referă în mod concret, însărcinata cu afaceri a misiunii diplomatice americane, Anu Prattipati, a făcut referire, în declaraţii pentru portalul ‘Koha’, la un atac verbal al premierului Kurti la adresa Curţii Constituţionale din Kosovo, în care a acuzat-o că funcţionează ca un agent sub acoperire al opoziţiei.

Este vorba de reacţia de luni a premierului la decizia Înaltei Curţi de a bloca activităţile deputaţilor din Parlament până la sfârşitul lunii, în timp ce analizează o plângere depusă de Lista Serbia (principalul partid al minorităţii sârbe) pentru presupuse nereguli în procesul de votare a vicepreşedinţilor camerei.

Măsura temporară blochează procedura de formare a noului guvern rezultat în urma alegerilor generale din februarie în care Mişcarea pentru Autodeterminare (LVV) a lui Kurti a reuşit să se menţină pe primul loc, dar a pierdut majoritatea absolută.

În prezent, cu doar 48 din cele 120 de locuri parlamentare, are dificultăţi în a obţine sprijinul altor formaţiuni, ceea ce a îngreunat numirea preşedintelui Parlamentului timp de luni de zile, un pas prealabil şi esenţial pentru formarea noului executiv.

Washingtonul consideră că atitudinea premierului Kurti şi a echipei sale limitează „capacitatea Statelor Unite de a colabora productiv cu Kosovo în priorităţi comune”.

„Relaţia noastră cu Kosovo se bazează pe un obiectiv comun: întărirea păcii şi a stabilităţii ca bază pentru prosperitatea economică reciprocă”, subliniază ambasada americană în comunicatul său, regretând că acţiunile şefului interimar al guvernului au „obstrucţionat progresul realizat de-a lungul multor ani”.

Comunicatul aminteşte că dialogul strategic „avea ca scop întărirea legăturilor economice şi diplomatice în beneficiul” ambelor popoare.

La finele lunii august, UE a decis să îngheţe temporar întâlnirile oficiale cu Kurti şi miniştri din guvernul său la sediul guvernului, considerând că nu a respectat o hotărâre a Curţii Supreme şi, prin urmare, a încălcat statul de drept.