SUA vor Polonia în G20, Lavrov atacă dur: „Nu aduce nimic”

Invitarea Poloniei la reuniunile G20 încalcă normele diplomatice, a susținut ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Ministrul rus a reacționat după ce ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, le-a declarat reporterilor din Atlanta că SUA au înaintat o moţiune pentru ca Polonia să devină membru permanent al G20, iar Varşovia face lobby în acest sens, potrivit Reuters.

În declarațiile sale, Sikorski a solicitat și un armistiţiu rapid în Marea Neagră, care să permită transportul în condiţii de siguranţă al încărcăturilor de cereale atât din Ucraina, cât şi din Rusia.

„Desigur, acest lucru încalcă principiile diplomaţiei, şi în special ale diplomaţiei multilaterale, în care membrii unor asociaţii precum G20 acţionează pe baza consensului”, a spus Lavrov în marja unei reuniuni a miniştrilor de externe ai grupului care reunește cele mai mari economii ale lumii.

„Este vorba despre ordinea de zi şi despre trimiterea de invitaţii către noi participanţi”, a spus oficialul rus, adăugând că Polonia „nu aduce nimic” la reuniune. El a mai spus că Varşovia nu îndeplineşte condiţiile necesare de participare, deoarece economia sa nu este suficient de mare.

De asemenea, Lavrov a afirmat că descrierea Poloniei ca reprezentantă a „Europei de Est” este eronată, considerând că regiunea are deja o reprezentare suficientă prin NATO şi Uniunea Europeană.

Ministrul rus a pus și că țara sa nu a fost supusă niciunei presiuni în ceea ce priveşte prezența Poloniei la reuniune. „Americanii pur şi simplu l-au invitat pe ministrul polonez, acesta a venit şi s-a aşezat pe scaunul care i-a fost pus la dispoziţie”, a mai afirmat Lavrov.