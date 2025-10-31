SUA vor reduce efectivele militare din Bulgaria, Ungaria și Slovacia începând de luna viitoare, după retragerea parțială din România

Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă, urmând ca alte reduceri să aibă loc în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia, chiar de la jumătatea lunii decembrie. relatează Kyiv Post, publicaţia ucraineană care a anunţat retragerile de trupe din România, potrivit News.ro.

Doi oficiali occidentali cu cunoștințe despre discuțiile SUA cu partenerii europeni au declarat că Pentagonul ia în considerare o reducere modestă a forțelor, în parte deoarece armatele terestre europene sunt acum considerate mai bine pregătite decât în anii precedenți, ceea ce face ca o recalibrare a prezenței SUA să fie „adecvată”.

Oficialii, care au vorbit sub condiția anonimatului din cauza caracterului sensibil al subiectului, au declarat că aliații au fost informați să se aștepte la o „probabilă” ajustare suplimentară anul viitor, odată ce actualele desfășurări rotative vor lua sfârșit.

Pentru a liniști aliații îngrijorați, oficialii administrației au subliniat că numărul trupelor americane din Polonia și statele baltice, cele mai fortificate poziții estice ale alianței, va rămâne neschimbat.

Ei au evidențiat cheltuielile „consistente” ale acestor țări pentru apărare și cooperarea strânsă cu forțele americane, subliniind că angajamentul Washingtonului față de NATO rămâne ferm.

Măsura vine pe fondul unor critici privind decizia în prvința reducerii parțiale a trupelor din România , atât republicanii, cât și democrații avertizând că această mișcare riscă să încurajeze Moscova și să submineze unitatea alianței.

Șefii comisiilor de apărare din Senatul american, Roger Wicker, și din Camera Reprezentanților, Mike Rogers, ambii republicani, au semnat o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind retragerea din România a brigăzii rotaționale, retragere despre care spun că este necoordonată și în contradicție cu strategia președintelui Trump.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membră al Comisiei pentru relații externe a Senatului, a calificat reducerile de trupe american din România drept „o măsură profund greșită, care subminează eforturile noastre de a-l presa pe Putin să vină în sfârșit la masa negocierilor și de a consolida capacitatea partenerilor noștri europeni de a se apăra”.

Shaheen a lăudat România ca fiind un „aliat model”, subliniind faptul că găzduiește membri ai armatei americane și angajamentul său de a cheltui 5% din PIB pentru apărare.

Stars and Stripe notează că vor fi retraşi aproximativ 3.000 de militari americani din România, Bulgaria, Ungaria şi Slovacia.

Reducerea prezenței militare din România „nu reprezintă o retragere a Americii din Europa” a transmis miercuri Departamentul de Război al Statelor Unite, adăugând că, dimpotrivă, este un „semn pozitiv al creșterii capacității europene.”

Președintele SUA Donald Trump a apreciat că reducerea numărului de soldați americani din România nu este „foarte importantă”.