Reacția lui Donald Trump, în Air Force One, când a fost întrebat de reducerea forțelor americane din România AUDIO

Donald Trump a avut joi, la bordul avionului prezidențial Air Force One, o primă reacție la reducerea forțelor americane din România, după ce a fost întrebat de această decizie.

Reducerea numărului de soldați ai Statelor Unite din România nu este „foarte importantă”, a spus președintele american.

„Care este raționamentul din spatele reducerii forțelor din România, retragerea de trupe americane?”, l-a întrebat un jurnalist aflat în Air Force One cu președintele american.

„Va trebui să întrebați…adică aș putea să vă spun și eu, dar nu e foarte importantă. Nu e mare lucru”, a răspuns Donald Trump.

Reporter: What is the thinking behind reducing troops in Romania?



Trump: You’d have to ask



Reacția lui Trump a venit după ce doi importanți republicani, șefii comisiilor de apărare din Senat și din Camera Reprezentanților au semnat o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind retragerea din România a brigăzii rotaționale, retragere despre care spun că este necoordonată și în contradicție chiar cu strategia președintelui american.

Jumătate dintre soldații americani pleacă din România

Miercuri dimineață, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa. Potrivit MApN, „aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați” în România.

„Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american. Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune”, a transmis MApN.

Anunțul a venit după ce publicația ucraineană Kyiv Post a scris, citând surse americane și europene, că Administrația Donald Trump este pe cale să retragă „mii de soldați” americani din România.

Acum, în România sunt aproximativ 2.000 de soldați ai Statelor Unite, dintre care aproximativ 1.700 sunt la Baza Mihail Kogălniceanu. La Deveselu, unde operează scutul antirachetă Aegis Ashore, sunt în prezent aproximativ 200 de militari americani și peste 100 la Câmpia Turzii, conform informațiilor HotNews.

Ulterior, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a ținut o conferință de presă în care a spus că „nu se vorbește despre o retragere a forțelor americane, ci de sistarea rotirii unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO: Ungaria, Slovacia, Bulgaria, România”.

Pentagonul (Departamentul american al Apărării sau Departamentul de Război) a transmis și el că reducerea prezenței militare din România „nu reprezintă o retragere a Americii din Europa”, adăugând că, dimpotrivă, este un „semn pozitiv al creșterii capacității europene”.

Ajustarea posturii militare a Statelor Unite nu este ceva neobișnuit, a declarat un oficial NATO după anunțul privind înjumătățirea numărului de soldați americani din România. Chiar și cu această ajustare, postura Statelor Unite în Europa rămâne mai mare decât a fost timp de mulți ani, potrivit reprezentantului Alianței Nord-Atlantice.