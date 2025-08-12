Subiectele la Istorie la BAC 2025, sesiunea august, publicate în curând

Marți, 12 august, elevii care susțin examenul de BAC 2025, sesiunea august, au susținut proba scrisă la Istorie, proba obligatorie a profilului pentru absolvenții de liceu de la profilul umanist și de la filiera vocațională, specializarea pedagogic. Subiectele primite de elevi vor fi publicate în curând de HotNews.

Ministerul Educației va publica, la ora 15:00, subiectele și baremele de evaluare la Istorie, la BAC 2025, sesiunea august, conform procedurii oficiale

Examenul a început la ora 9:00, iar elevii au avut la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Examenul de BAC 2025, sesiunea august, continuă miercuri, 13 august, cu proba scrisă la alegere a profilului și specializării. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august.

Calendarul probelor la BAC 2025, sesiunea august

11 august 2025 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

12 august 2025 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

13 august 2025 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

14 august 2025 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2025 – Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

19-20 august 2025 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

26 august 2025 – Afișarea rezultatelor finale.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat 2025, sesiunea august, elevii trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie generală de cel puțin 6.

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat procentul de promovare este de 76,5% după rezolvarea contestaţiilor. După soluţionarea contestaţiilor, rata de succes a crescut cu 2,2%, de la 74,3% la 76,5%, în toate promoţiile, faţă de 78,2% în sesiunea iunie-iulie 2024.