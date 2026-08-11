Subiecte Matematică BAC 2026, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii la proba obligatorie a profilului

Candidații la Bacalaureatul de toamnă 2026 au susținut marți, 11 august, proba obligatorie a profilului. Elevii de la profilul real și cei de la filiera tehnologică au dat examenul la Matematică, în timp ce candidații de la profilul umanist au susținut proba la Istorie. Subiectele la Matematică au fost diferite în funcție de profil și specializare.

Ministerul Educației a publicat, la ora 15.00, subiectele și baremele de corectare.

Proba a început la ora 9:00, iar candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Subiectele la Matematică la Bacalaureatul de toamnă 2026

La proba de Matematică, elevii au avut de rezolvat trei subiecte, fiecare fiind notat cu 30 de puncte.

Subiectele au inclus exerciții și probleme din materia studiată în liceu, gradul de dificultate și conținutul acestora fiind adaptate programei corespunzătoare fiecărui profil.

Candidații primesc 10 puncte din oficiu, astfel că punctajul maxim al lucrării este de 100 de puncte.

Potrivit Tribuna Învățământului, candidații de la profilul Matematică-Informatică au avut de rezolvat la primul subiect un exercițiu cu progresia geometrică, iar la al doilea subiect mai multe probleme de algebră. Al treilea subiect a fost de analiză matematică.

Subiectele au fost publicate apoi de Ministerul Educației:

Subiecte la Matematică, la BAC 2026, sesiunea de toamnă, profil pedagogic:

Subiecte Matematică BAC 2026, sesiunea de toamnă, specializarea științe ale naturii:

Subiecte Matematică BAC 2026, sesiunea de toamnă, filiera tehnologică:

Bacalaureatul de toamnă continuă miercuri cu proba la alegere

După proba obligatorie a profilului, Bacalaureatul de toamnă 2026 va continua miercuri, 12 august, cu proba la alegere a profilului și specializării.

Candidații susțin examenul la una dintre disciplinele pentru care au optat, în funcție de profil și specializare.

Ultima probă scrisă este programată joi, 13 august, la Limba și literatura maternă.

Când se afișează rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2026

Primele rezultate vor fi publicate pe 18 august 2026. În aceeași zi, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 24 august.

Pentru a promova Bacalaureatul, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie de cel puțin 6 la probele scrise.