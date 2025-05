Subiecte Matematică și Științe ale Naturii la Evaluarea Națională clasa a VI-a 2025. Ce au avut de rezolvat elevii

Elevii de clasa a VI-a au susținut miercuri, 28 mai, proba la Matematică și Științe ale Naturii la Evaluarea Națională 2025. Testarea a avut loc în toate școlile din România, iar fiecare test a avut o durată de 60 de minute.

Subiectele au combinat cunoștințe de matematică, științe și geografie, cu accent pe observarea naturii și comportamentul responsabil față de mediu. Printre cerințele incluse în testul din acest an s-au regăsit, potrivit Edupuedu.ro, care a publicat subiectele:

precizarea a două reguli pe care trebuie să le respecte orice turist care vizitează Delta Dunării, pentru protejarea mediului;

desenarea schemei circuitului electric al unei lanterne, folosind simbolurile specifice – la fel ca în testul de anul trecut;

numele unei păsări întâlnite în Delta Dunării și scrierea unui argument pentru care această zonă este aleasă pentru cuibărit de multe specii de păsări;

probleme de matematică aplicată, precum calculul masei unui acoperiș de stuf sau determinarea numărului de fotografii realizate pe un traseu educativ, în funcție de distanță și frecvența fotografierii.

Evaluarea Națională 2025 la clasa a VI-a – Rezultatele nu se trec automat în catalog

Începând cu acest an, rezultatele obținute la Evaluarea Națională de clasa a VI-a vor fi exprimate sub formă de punctaje, nu de coduri, așa cum se întâmpla anterior. Acestea nu se afișează public și nu sunt trecute automat în catalog. La cerere, punctajele pot fi transformate în calificative sau note.

Rezultatele testelor sunt analizate de profesori și pot fi folosite pentru a face un plan personalizat de învățare pentru fiecare elev, dacă este nevoie. Părinții vor fi informați despre nivelul de pregătire al copilului.

Calendar Evaluarea Națională 2025 la clasa a VIII-a

23 iunie 2025: Limba și literatura română – probă scrisă

25 iunie 2025: Matematică – probă scrisă

27 iunie 2025: Limba și literatura maternă – probă scrisă

Absolvenții clasei a VIII-a vor afla primele rezultate pe 3 iulie, urmând ca după contestații notele finale să fie afișate pe 10 iulie.