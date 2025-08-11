Subiecte la Română la BAC 2025, sesiunea august. Subiectele vor fi publicate în curând pe HotNews 

Astăzi, 11 august, elevii care nu au promovat examenul de BAC 2025 sau nu s-au prezentat la toate probele din luna iunie au o nouă șansă. Probele scrise la a doua sesiune a examenului de BAC 2025, cea de august, au început cu Limba și literatura română. Marți, examenul de BAC 2025 continuă cu proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie.

HotNews va publica în curând subiectele primite de elevi. Ministerul Educației va publica, conform procedurii, subiectele și baremele de corectare la Limba Română, în jurul orei 15.00, pe site-ul dedicat.

În această sesiune s-au înscris peste 30.200 de absolvenți de liceu, potrivit datelor Ministerului Educației. Peste 18.200 sunt din promoția curentă, iar aproximativ 12.000 sunt din promoțiile anterioare.

Examenul a început la ora 9:00, iar elevii au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Structura subiectelor a inclus un text la prima vedere plus întrebări de înțelegere, o compunere pe o temă dată și un eseu despre un text literar studiat în liceu. Candidații au primit subiecte diferențiate, în funcție de profil (real sau uman).

Subiecte la Română la BAC. Ce au avut de rezolvat elevii în iunie

La profilurile umanist și pedagogic, varianta extrasă a fost cea cu numărul 7.

La Subiectul I B, candidații au avut de argumentat dacă înfățișarea unei persoane poate influența succesul acesteia, pornind de la un fragment din Părintele „Geticei” de Grigore Băjenaru. La Subiectul al II-lea, cerința a vizat rolul notațiilor autorului într-un text dramatic.

La Subiectul al III-lea, elevii au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte în care să analizeze relația dintre două personaje dintr-un text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă sau Ioan Slavici.

Subiecte BAC Română 2025, profil Real, sesiunea iunie

La Subiectul I, textul suport a fost un fragment din Părintele „Geticei” de Grigore Băjenaru, iar la Subiectul al II-lea candidații au avut de analizat rolul notațiilor autorului într-un text dramatic.

La Subiectul al III-lea, cerința a fost redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte în care să fie prezentate particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, din opera lui Ion Creangă sau Ioan Slavici. Concret, elevii au putut opta, de exemplu, pentru caracterizarea lui Harap Alb din basmul cult „Povestea lui Harap Alb” sau a lui Ghiță din nuvela „Moara cu noroc”.

Subiecte la Română la BAC 2025 de anul trecut, sesiunea august

Subiect BAC 2024, sesiunea de toamnă, Limba română, real:

Subiect BAC 2024, sesiunea de toamnă, Limba română, uman:

Calendarul probelor la BAC 2025, sesiunea august

11 august 2025 – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

12 august 2025 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

13 august 2025 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

14 august 2025 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2025 – Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

19-20 august 2025 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

26 august 2025 – Afișarea rezultatelor finale.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat 2025, sesiunea august, elevii trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie generală de cel puțin 6.

La prima sesiune a examenului de Bacalaureat procentul de promovare este de 76,5% după rezolvarea contestaţiilor. După soluţionarea contestaţiilor, rata de succes a crescut cu 2,2%, de la 74,3% la 76,5%, în toate promoţiile, faţă de 78,2% în sesiunea iunie-iulie 2024.