Sud-coreenii petrec ultima zi de „boknal” în care pot consuma carne de câine, înainte de interdicția istorică

Timp de decenii, cele trei zile de vară considerate cele mai călduroase ale anului s-au numărat printre cele mai aglomerate pentru restaurantele sud-coreene care serveau carne de câine, clienții căutând alimente despre care se crede în mod tradițional că sporesc rezistența organismului pentru a face față căldurii, relatează Reuters.

Cea de-a treia zi de „boknal”, sau zi caniculară, din 2026 are loc vineri și a venit cu un sentiment suplimentar de finalitate. A fost ultima zi „boknal” înainte ca interdicția la nivel național privind creșterea, sacrificarea și vânzarea câinilor pentru consum să intre pe deplin în vigoare în februarie 2027.

La Piața Moran din Seongnam, cândva unul dintre cele mai cunoscute centre din țară pentru comerțul cu carne de câine, mulțimile de la ora prânzului au umplut aleile mărginite de restaurante.

Totuși, multe dintre afaceri s-au orientat către supă de carne de capră neagră și alte alternative, în timp ce puținii clienți care mai comandau „bosintang”, sau supă de carne de câine, erau în majoritate persoane vârstnice.

„Acum este cu adevărat pustiu”, a declarat pentru Reuters Kim Yong-book, președintele Asociației Comercianților din Piața Moran, care lucrează în această zonă aflată în apropiere de Seul de mai bine de 40 de ani.

Ceea ce odinioară era un centru comercial animat a devenit „un oraș al bătrânilor”, a spus el.

Consumul de carne de câine a scăzut treptat în Coreea de Sud

Interdicția încununează declinul îndelungat al consumului de carne de câine în Coreea de Sud, pe măsură ce creșterea numărului de persoane care dețin animale de companie și schimbarea atitudinilor față de bunăstarea animalelor a schimbat opinia publică.

Într-un sondaj publicat chiar înainte ca legea privind interdicția să fie adoptată în 2024, peste 90% dintre cei 2.000 de respondenți au declarat că nu intenționează să mai consume carne de câine în viitor, în timp ce peste 80% au susținut interzicerea acesteia. Aproape 95% au spus că nu consumaseră carne de câine în anul precedent.

Datele guvernamentale au arătat că peste 5.600 de afaceri au fost afectate de legislație, iar oficialii au declarat că majoritatea fermelor de câini se închiseseră deja înaintea termenului-limită de anul viitor.

Piața Moran din orașul Seongnam, FOTO: Yonhap News / Newscom / Profimedia

Campania pentru încheierea comerțului cu carne de câine a căpătat amploare în timpul fostului președinte Yoon Suk Yeol, înlăturat din funcție în urma tentativei de a impune legea marțială în 2024. Soția sa, fosta primă doamnă Kim Keon Hee, a fost de asemenea o susținătoare vocală a bunăstării animalelor, care a sprijinit public interzicerea acestui comerț.

Parlamentul a adoptat în ianuarie 2024 o lege care interzice creșterea, sacrificarea, distribuirea și vânzarea câinilor pentru consumul uman.

Legea a prevăzut o perioadă de grație de trei ani și va fi aplicată integral începând din februarie 2027. Cei care o încalcă riscă pedepse cu închisoarea și amenzi. Autoritățile au promis, de asemenea, sprijin pentru fermierii, distribuitorii și proprietarii de restaurante afectați.

În Coreea de Nord, în schimb, consumul de câine de carne continuă să fie promovat la nivel de stat.

Ce spun sud-coreeni despre interzicerea cărnii de câine

Pentru Lee Kang-chun, un proprietar de restaurant și fost președinte al asociației comercianților, schimbarea trezește emoții contradictorii. E a lucrat în acest domeniu timp de 37 de ani,

Lee a spus că este de părere că este corect să se pună capăt consumului de carne de câine, având în vedere imaginea globală a Coreei de Sud și schimbarea atitudinilor sociale. Cu toate acestea, cu greu și-a putut ascunde tristețea atunci când a vorbit despre clienții, mulți dintre ei în vârstă de 70, 80 sau 90 de ani, care călătoresc pe distanțe lungi pentru o masă despre care cred că le redă puterea.

„Când văd oameni în vârstă venind de atât de departe și plecând pentru că nu mai este carne de câine, aproape că îmi vine să plâng”, a spus el. Piața este unul dintre ultimele locuri din apropierea Seulului unde încă se servește carne de câine.

Câine în cușcă la o fermă din Coreea de Sud, FOTO: UPI / Profimedia

În ciuda creșterii vertiginoase a costurilor de aprovizionare și a profiturilor minime, el continuă să servească acest preparat în mare parte pentru clienții săi fideli.

El a spus că autoritățile ar trebui să facă mai mult pentru a-i ajuta pe comercianții vârstnici să facă tranziția către noi afaceri. Multe restaurante din Piața Moran au trecut la supa de carne de capră neagră, promovată drept un alt aliment tradițional benefic pentru sănătate. Însă proprietarii spun că schimbarea a fost dificilă și nu compensează pe deplin pierderile din vânzările de carne de câine.

Printre cei care au mâncat vineri supă de carne de câine s-a numărat Yoo Jin-sam, care a spus că a consumat acest preparat încă de când avea 20 de ani.

„Sunt foarte dezamăgit”, a spus Yoo. „Oamenii continuă să-l caute pentru că sunt convinși că este bun pentru sănătatea lor, iar acum îl elimină”, a adăugat Yoo, acum în vârstă de 69 de ani. El a mai spus că acceptă decizia guvernului, dar că îi va lipsi carnea de câine.

Un alt client, Kim Jin-suk, în vârstă de 71 de ani, a spus că are prea puține regrete în legătură cu scoaterea cărnii de câine din meniu: „Pot pur și simplu să mănânc altceva”, a afirmat acesta.