LIVE VIDEO Legea marțială din Coreea de sud, ridicată la câteva ore după ce a fost decretată de preşedintele Yoon Suk Yeol / Parlamentarii s-au luptat la propriu cu forțele de ordine pentru a adopta blocarea legii marțiale

Președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a declarat miercuri că ridică legea marțială pe care a decretat-o cu doar câteva ore înainte, respectând astfel un vot parlamentar împotriva măsurii. Yoon a declarat marți legea marțială pentru a contracara „forțele anti-statale” din rândul Parlamentului, însă în cele din urmă a cedat presiuniunilor propriului partid și votului Parlamentului.

Potrivit Constituției, cabinetul președintelui trebuie să „delibereze” și să revizuiască decizia de ridicare a legii marțiale. Nu este clar dacă Yoon se va conforma votului parlamentarilor, așa cum prevede legea, sau ce va spune cabinetul, notează CNN.

În cele din urmă, după ce inclusiv propriul partid i-a cerut-o, Yoon Suk Yeol a spus că va aduna cabinetul pentru a ridica legea marțială

Cele mai importante informații legate de declararea legii marțiale de către președintele sud-coreean, LIVETEXT:

22:34

Guvernul a aprobat ridicarea legii marțiale, potrivit agenției de presă Yonhap, scrie AFP.

22:09

La câteva momente după ce președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a anunțat că va ridica legea marțială, oamenii strânși în fața Adunării Naționale au sărbătorit anunțul, relatează agenția de presă AFP.

22:02

Președintele sud-coreean, Yoon Suk Yeol, a declarat într-un discurs televizat că a încercat să adune cabinetul pentru a ridica legea marțială, dar membrii nu au putut ajunge din cauză din cauză că este prea dimineață.

El spune că de îndată ce va aduna numărul minim care trebuie să fie prezent pentru ca legea marțială să fie ridicată, o va face.

21:50

Președintele Yoon Suk Yeol spune că va ridica legea marțială după ce parlamentul a votat pentru a o bloca, relatează Yonhap, potrivit BBC.

21:15

Casa Albă spune că președintele american Joe Biden a fost informat despre cele mai recente evoluții din Coreea de Sud

20:00

Oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta față de legea marțială

Breaking News

SEOUL — We’re witnessing military vehicles LEAVE the area around the South Korea’s National Assembly

#SouthKorea

19:49

Până și liderul Partidului Puterea Populară din care face parte Yoon, Han Dong-hoon, i-a cerut președintelui să ridice decretul.

19:34

Armata sud-coreeană afirmă că va menține legea marțială până când aceasta va fi ridicată de președintele Yoon Suk Yeol, în ciuda votului parlamentului de a bloca aplicarea acesteia, relatează BBC, citând presa națională.

South Korean parliament overturns President Yoon's martial law declaration. BUT Yoon's cabinet still needs to rubber stamp the vote. If they don't, it's a stalemate. President Yoon is a former prosecutor. He knows the rules.

Ce spune Constituția sud-coreeană despre declararea legii marțiale

19:00

Constituția Coreei de Sud spune că președintele poate declara legea marțială atunci când se consideră necesar pentru a face față unei amenințări militare sau pentru a menține siguranța și ordinea publică prin mobilizarea forțelor militare.

Declarația de lege marțială a președintelui trebuie să fie revizuită de cabinet.

Atunci când legea marțială este declarată de către președinte, acesta trebuie să sesizeze Adunarea Națională asupra deciziei. Președintele trebuie să se conformeze atunci când Adunarea Națională solicită ridicarea legii marțiale cu votul majorității membrilor.

Comandantul legii marțiale, numit de președinte la recomandarea ministrului apărării din rândul generalilor în serviciu, are puterea de a întreprinde acțiuni legate de arestarea persoanelor, percheziție și sechestru.

Comandantul are autoritate asupra tuturor chestiunilor administrative și judiciare.

18:56

Președintele Adunării Naționale, Woo Won-shik, spune că Armata iese din clădirea Parlamentului, scrie AFP.

18:54

Lee Seong-yoon, un parlamentar din principalul partid de opoziție din Coreea de Sud, a spus că a trebuit să se cațere peste un gard înalt de 1,5 m pentru a intra în Parlament, deoarece poliția l-a blocat, chiar și cu legitimația de parlamentar.

18:49

Imediat după ora locală 1.00, după ce parlamentarii au votat în unanimitate pentru blocarea decretului de lege marțială a președintelui, zeci de trupe care au intrat în clădirea principală a parlamentului au început să se retragă, potrivit ziarului coreean Chosun Ilbo, scrie CNN.

Soldații sud-coreeni ies din clădirea Parlamentului, după ce parlamentarii au votat pentru ridicarea legii marțiale / foto: Kim Ju-sung / AP / Profimedia

18:46

Secretarul de stat adjunct de stat SUA, Kurt Campbell, a declarat marți că Statele Unite urmăresc evenimentele Coreea de Sud, un aliat al SUA, cu „gravă îngrijorare” și au toată speranța că orice dispute politice vor fi rezolvate pașnic și în conformitate cu statul de drept, relatează Reuters.

Soldați sud-coreeni în Parlament, după decretarea legii marțiale de către președinte / FOTO: Cho Jung-woo / AP / Profimedia

Parlamentul sud-coreean îl sfidează pe președinte și blochează aplicarea legii marțiale

18:12

Parlamentul Coreei de Sud a adoptat miercuri o moțiune prin care se cere ridicarea legii marțiale declarate de președintele Yoon Suk Yeol, relatează Reuters. Toți cei 190 de parlamentari prezenți din cei 300 au votat pentru ridicarea legii.

18:09

Mai multe persoane protestează în fața Parlamentului. Acestea scandează „nu legii marțiale”, „doboară dictatura” și „deschideți poarta”, în timp ce sunetele sirenelor răsună ocazional, ptrovit BBC

17:50

Pe lângă prezența puternică a poliției în jurul parlamentului sud-coreean, elicopterele survolează zona.

Unele elicoptere au aterizat pe acoperișul parlamentului, transmite agenția de presă AFP

17:35

Liderul Partidul Democrat a chemat toți membrii săi să se adune în parlament, confirmă reprezentantul Hong Kee-won, potrivit BBC.

În prezent, în jur de 70 de membri ai opoziției sunt în interiorul Parlamentului, în timp ce restul se adună afară, spune el.

Când va sosi Președintele Adunării, Woo Won-shik, va cere un vot pentru ridicarea legii marțiale, spune Hong.

17:21

Administrația Biden este în contact cu guvernul sud-coreean și „monitorizează situația îndeaproape”, a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului de securitate națională al SUA, scrie BBC. Președintele SUA nu a comentat încă declarația de lege marțială a omologului sud-coreean.

17:26

Apar imagini cu mulțimi mari care se adună în afara Adunării Naționale a Coreei de Sud, după ce președintele țării a declarat legea marțială. Un cordon de polițiști pare să păzească poarta de intrare în clădire, care a fost închisă.

Poliția încearcă să rețină oamenii care încearcă să intre în Adunarea Națională la Seul / JUNG YEON-JE / AFP / Profimedia

17:21

Potrivit agenției de presă Yonhap, cei care încalcă legea marțială pot fi arestați fără mandat.

#SouthKorea 🇰🇷: Korean military forces are taking up positions in the National Assembly building in #Seoul, following the declaration of martial law by president Yoon.



Scenes like this would be unthinkable in a healthy democracy like ROK, yet this is what we are watching. pic.twitter.com/GX3Z4MW996 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 3, 2024

În plus, toată presa și editorii vor fi sub comanda și activitățile legii marțiale. Activitatea parlamentară este interzisă.

Președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a declarat legea marțială

”Pentru a apăra Coreea de Sud liberală de ameninţări reprezentate de către forţele comuniste nord-coreene şi eliminarea elementelor antistatale (…), declar legea marţială de urgenţă”, anunţă într-o alocuţiune televizată şeful statului sud-coreean Yoon Suk Yeol.

Cu toate acestea, nu a citat nicio amenințare specifică din partea Nordului, dotat cu arme nucleare, concentrându-se în schimb asupra oponenților săi politici interni.

Mișcarea surpriză a transmis unde de șoc în țară, care a avut o serie de lideri autoritari la începutul istoriei sale, dar a fost considerată democratică din anii ’80. Wonul coreean a scăzut brusc față de dolarul american.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii ale Reuters.

Agenția de știri Yonhap raportează că liderul Partidului Democrat din Coreea de Sud, Lee Jae-myung, a declarat că declararea legii marțiale este neconstituțională.

Yonhap raportează, de asemenea, că Han Dong-hoon, șeful Partidului Puterea Populară de guvernământ – al cărui membru este Yoon Suk Yeol – a promis și el că va bloca legea marțială, calificând-o ca fiind „greșită”, potrivit BBC.

Police have been deployed at the entrance to the National Assembly Building in Seoul, following South Korean President Yoon Suk Yeol having declared Martial Law.

Yoon Suk Yeol nu a spus în adresă ce măsuri concrete vor fi luate. Agenția de presă Yonhap a raportat că intrarea în clădirea parlamentului a fost blocată.

A KW2 30mm Anti-Aircraft Gun Wheeled Vehicle System and a K808 "White Tiger" Armored Personnel Carrier with the South Korean Army, claimed to have been spotted tonight on the Streets of Seoul, following the declaration of Martial Law by President Yoon Suk Yeol.

„Tancurile, vehiculele blindate și soldații cu arme și cuțite vor conduce țara”, a declarat Lee Jae-myung, liderul Partidului Democrat de opoziție, care deține majoritatea în parlament, într-o transmisie live online. „Economia Republicii Coreea se va prăbuși iremediabil. Concetățenii mei, vă rog să veniți la Adunarea Națională.”

Potrivit BBC, armata țării a anunțat suspendarea tuturor activităților parlamentare.

Agenția de știri Yonhap spune că membrilor Adunării Naționale li s-a interzis accesul la clădire.

Pe rețelele de socializare au început să circule imagini care pretind să arate prezența puternică a poliției în jurul Parlamentului.

Ce este legea marțială

Pe scurt, legea marțială este atunci când autoritățile militare preiau controlul atunci când autoritățile civile sunt considerate incapabile să funcționeze.

Implementarea legii marțiale poate avea efecte juridice, cum ar fi suspendarea drepturilor civile normale și extinderea legii militare.

Legea marțială este, în teorie, temporară, dar poate continua pe termen nelimitat.

Ultima dată când legea marțială a fost declarată în Coreea de Sud a fost în 1979, după asasinarea dictatorului de atunci Park Chung Hee.

Contextul care l-a făcut pe Yoon Suk Yeol să adopte măsuri disperate

Yoon nu a reușit să adopte legile pe care și le-a dorit în contextul în care opoziția a câștigat ultimele alegeri generale, în schimb a recurs la dreptul său de veto de fiecare dată când opoziția adopta câte un proiect de lege.

Yoon este, de asemenea, afectat de mai multe scandaluri, în principal în jurul soției sale, care este acuzată de corupție.

Ea este acuzată și de trafic de influență. Opoziţia a încercat să demareze o anchetă specială împotriva ei.

Săptămâna aceasta, opoziția a redus bugetele pe care guvernul și partidul de guvernământ le-au propus, iar proiectul de lege de buget nu poate fi respins de președinte.

El denunţă apropierea opoziţiei sud-coreene de Coreea de Nord şi o acuză de paralizarea Guvernului.

Yoon Suk Yeol a citat de asemenea o moţiune de săptămâna aceasta a Partidului Democrat în vederea destituirii unora dintre principalii procurori sud-coreeni.

„Adunarea noastră Naţională a devenit un refugiu al criminalilor, o vizuină a dictaturii legislative care caută să paralizeze sistemul judiciar şi administrativ şi să ne răstoarne ordinea democratică”, a declarat el.