Suedia a făcut un exercițiu de simulare de război, în care a fost implicată familia regală. Anunțul, făcut în limba rusă

Guvernul de la Stockholm a anunțat, vineri, că a făcut un exercițiu de simulare de război în care au fost implicați – pe lângă forțele armate – regele, prințesa moștenitoare și o serie de aleși, potrivit unui comunicat tradus în limba rusă, notează AFP.

Guvernul a precizat că este pentru prima oară după anii 1990 când are loc un astfel de exercițiu la scară largă în care sunt implicați membri ai casei regale.

Cu tensiunile atingând un nivel înalt în contextul războiului dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, premierul suedez Ulf Kristersson a declarat în comunicat că exercițiul a avut loc „în lumina actualei situații de securitate”.

„Este important să aibă loc exerciții comune, mai ales având în vedere situația actuală de securitate. Pas cu pas și exercițiu după exercițiu, consolidăm apărarea și rezistența generală a Suediei”, a declarat oficialul în comunicat, citat de Agerpres.

Exercițiul s-a axat pe „măsuri pentru a menține securitatea Suediei” într-un „scenariu care implică război și risc de război”.

„Astfel de exerciții se concentrează pe gestionarea incidentelor și situațiilor – atât naționale, cât și internaționale – care ar putea crea provocări sau tensiuni pentru Suedia, cetățenii suedezi sau interesele suedeze”, se mai arată în comunicat.

Comunicatul a fost urmat de o traducere a textului în limba rusă.

Serviciile suedeze de informații și apărare descriu Rusia drept principala amenințare la adresa țării. Autoritățile de la Stockholm au accelerat creșterea cheltuielilor militare în contextul războiului din Ucraina și al aderării la NATO din 2024, intenționând să aloce 300 de miliarde de coroane (27 de miliarde de euro) pentru apărare în următorii zece ani.