Suedia a identificat un suspect în cazul uciderii lui Salwan Momika, bărbatul omorât în timpul unui „live” pe TikTok după ce a incendiat Coranul

Un suspect a fost identificat în cazul uciderii lui Salwan Momika, activistul anti-islam din Suedia omorât în timpul unei transmisiuni „live” pe TikTok, a anunțat Parchetul de la Stockholm, într-un caz despre care prim-ministrul suedez a spus că ar putea avea legături cu puteri străine, transmite Reuters.

„Avem o imagine clară a succesiunii evenimentelor și, după investigații tehnice ample și analizarea înregistrărilor de supraveghere obținute”, a declarat procurorul public într-un comunicat. „În prezent, locul unde se află suspectul este necunoscut”, a precizat acesta.

Comunicatul nu a menționat numele suspectului. O audiere privind reținerea a fost programată pentru vineri la un tribunal districtual – o procedură prevăzută de legea suedeză înainte de emiterea unui mandat internațional de urmărire a suspectului.

Informația despre uciderea lui Momika, în vârstă de 38 de ani, a apărut în presa suedeză în dimineața zilei de 30 ianuarie a acestui an, în condițiile în care el trebuia să compară în fața instanței în ziua respectivă pentru a afla verdictul în procesul de instigare la ură, deschis de procurorii suedezi împotriva sa în legătură cu 4 incendieri separate ale Coranului în 2023.

Suedia a arestat inițial 5 suspecți în dosarul de omor, dar i-a eliberat

Polițiștii l-au găsit mort pe Momika într-un apartament de la periferia Stockholm-ului după ce au primit un în noaptea anterioară, în jurul orei 23:00. O înregistrare video distribuită pe rețelele de socializare îl arăta pe Momika vorbind în direct pe TikTok în timp ce unul sau mai mulți atacatori intră peste el în încăpere. Înregistrarea arăta cum el vorbea în fața camerei, înainte ca transmisiunea să se oprească brusc și semnalul să fie pierdut.

Poliția suedeză a anunțat la momentul respectiv arestarea a 5 suspecți, însă toți au fost eliberați la scurt timp după aceea.

Prim-ministrul Ulf Kristersson a declarat în ianuarie, referindu-se la crimă, că „există în mod evident riscul unei conexiuni cu o putere străină”.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat în 2023 că persoanele care profanează Coranul ar trebui să primească „cea mai severă pedeapsă” și că Suedia „s-a aliniat pentru a porni un război împotriva lumii musulmane” prin presupusa sa susținere a celor responsabili.

Incendierile Coranului de către Momika și un alt bărbat au fost de asemenea invocate de Turcia ca motiv pentru care s-a opus aderării țării nordice la NATO. Ankara a renunțat în cele din urmă la obiecții și Suedia a devenit oficial al 32-lea stat membru al NATO la începutul lunii martie a anului trecut.

Cine a fost Salwan Momika

Momika a ajuns în Suedia în primăvara lui 2018 și a devenit cunoscut la nivel național în țara nordică 5 ani mai târziu, din cauza incendierii Coranului în public. Demonstrațiile sale împotriva islamului au creat o criză diplomatică pentru Suedia în timpul procesului de aderare la NATO și au contribuit la creșterea nivelului de alertă teroristă.

Acțiunile sale au stârnit proteste și furie în numeroase țări musulmane. În Irak, țara sa natală, demonstranții au atacat de două ori ambasada Suediei din Bagdad în iulie 2023, dând foc clădirii la a doua încercare.

În Irak, orașul al-Kufa a oferit o recompensă de două milioane de dolari și un Coran format din două kilograme de aur oricui l-a ucis. Guvernul de la Bagdad a cerut extrădarea lui.

În august 2023, serviciile de informații suedeze au ridicat nivelul de alertă de risc terorist la patru pe o scară de cinci după demonstrațiile din străinătate, apreciind că Suedia a devenit o „țintă prioritară”.

Agenția suedeză pentru migrație a revocat permisul de ședere al lui Momika în octombrie 2023, invocând informații false în cererea sa inițială, dar i-a acordat un permis temporar deoarece nu a putut să-l trimită înapoi în Irak.

Cu o lună mai devreme, Irakul solicitase extrădarea sa din cauza profanării Coranului. În Irak, autoritățile din orașul al-Kufa au oferit o recompensă de două milioane de dolari și un Coran decorat cu două kilograme de aur oricui îl ucide.

Salwan Najem, celălalt bărbat care a incendiat exemplare ale Coranului în Suedia alături de Momika, a fost condamnat de justiția suedeză în luna februarie a acestui an pentru incitare la ură.

Ziarul Aftonbladet și alte mass-media suedeze transmiteau la momentul respectiv că Najem a fost condamnat din cauza unor comentarii defăimătoare la adresa islamului, nu a arderii propriu-zise a Coranului. El a primit o condamnare cu suspendare și o amendă de 4.000 de coroane (aproximativ 360 de dolari).