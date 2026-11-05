Măsura țintită pe care o introduce un stat membru Schengen, invocând sabotajele și atacurile hibride asociate cu Rusia

Suedia a anunțat joi că va efectua controale țintite la frontieră în următoarele șase luni pentru a preveni sabotajele și alte atacuri hibride din partea unor actori ostili care au legături cu Rusia, pe fondul intensificării măsurilor de securitate de către țările europene în contextul războiului din Ucraina, scrie Reuters.

Suspiciunile privind războiul hibrid pe teritoriul european au revenit în prim-plan după ce, în septembrie, Germania a acuzat Rusia de o tentativă de atac cu drone pe aeroportul din Leipzig, în timp ce Estonia a afirmat că serviciile de securitate ruse au comandat un atac prin incendiere asupra unui grup de companii din domeniul apărării. Moscova a calificat ambele acuzații drept nefondate.

Suedia, parte din spațiul Schengen al Europei – care, de regulă, permite călătoriile între țările membre fără controale de rutină la granițe –, a introdus în ultimul deceniu verificări în domeniul migrației ilegale și al crimei organizate, dar își leagă acum eforturile direct de Rusia.

„Invazia pe scară largă a Rusiei și agresiunea continuă împotriva Ucrainei înseamnă că ne aflăm într-o situație gravă de securitate. Aceasta se referă, printre altele, la o amenințare crescută de sabotaj împotriva Suediei și a altor state membre ale UE”, a afirmat ministrul Justiției, Gunnar Strommer, într-un comentariu scris adresat agenției Reuters.

Kremlinul neagă orice legătură cu atacurile hibride din Europa, calificând acuzațiile drept nefondate. Ambasada Rusiei la Stockholm nu a răspuns imediat unei solicitări de a transmite un punct de vedere.

Ministerul Justiției din Suedia a afirmat, într-un comunicat, că așa-numitele verificări la frontierele interne sunt necesare pentru a contracara amenințările și „actorii ostili care s-au deplasat și au acționat în spațiul Schengen”.

Într-o decizie din luna mai a acestui an, guvernul suedez a precizat că va efectua controale la frontieră pe baza infracțiunilor transfrontaliere grave cu legături cu actori statali și terorism, fără a numi vreo țară.

Mai multe alte state membre ale spațiului Schengen, printre care Franța, Germania, Norvegia și Danemarca, au, de asemenea, controale la frontierele interne, a adăugat guvernul suedez într-un comunicat.