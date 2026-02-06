Suedia înăsprește și mai mult condițiile pentru solicitanții de azil și anunță că le va limita libertatea de mișcare: „Acestea nu sunt închisori”

Solicitanți de azil care se îndreptau spre Suedia, interceptați de poliția daneză (imagine ilustrativă), FOTO: Per Rasmussen / AP / Profimedia Images

Guvernul de centru-dreapta al Suediei a anunțat vineri că intenționează să îi oblige pe toți solicitanții de azil să locuiască în centre de primire a migranților pe durata procesării dosarelor lor, într-o nouă înăsprire a reglementărilor privind imigrația, transmite agenția Reuters.

Johan Forssell, ministrul suedez pentru imigrație, a explicat că solicitanții de azil vor trebui să dovedească faptul că s-au mutat în aceste centre, în caz contrar riscând să-și piardă beneficiile sociale, și, de asemenea, să accepte restricții de deplasare.

Guvernele succesive au înăsprit politicile de imigrație începând din 2015, când aproximativ 160.000 de solicitanți de azil au căutat refugiu în Suedia. Reuters notează că această problemă a alimentat ascensiunea partidelor anti-imigrație în întreaga Europă și este probabil să fie un factor-cheie în alegerile parlamentare din Suedia din septembrie.

„Persoanele care se află în sistem vor trebui să locuiască sub coordonarea Agenției pentru Migrație… vreau să subliniez că acestea nu sunt închisori”, a spus Forssell.

El a declarat că legislația actuală, care le permite solicitanților de azil să își aleagă singuri locuința, a dus la probleme de supraaglomerare, excluziune socială și a făcut mai ușoară șederea ilegală în Suedia.

Numărul cererilor de azil a scăzut anul trecut în Suedia la cel mai redus nivel din ultimii 40 de ani.

Guvernul suedez vrea să respingă automat solicitările de azil ale celor care nu se conformează noilor reguli

Însă actuala coaliție minoritară, sprijinită de partidul anti-imigrație Democrații Suedezi, afirmă că este nevoie de măsuri și mai dure pentru a reduce numărul celor care vin în Suedia.

Imigrația necontrolată este considerată responsabilă de creșterea infracționalității violente în Suedia, o problemă care a șocat țara nordică în ultimii ani.

Potrivit noii propuneri guvernamentale, pe care executivul speră să o pună în aplicare în luna octombrie a acestui an, solicitanții de azil care nu se conformează ar putea avea cererile respinse automat.

De asemenea, persoanele ale căror cereri au fost respinse ar urma să fie obligate să își înregistreze periodic locul unde se află, pentru a preveni intrarea lor în clandestinitate.