Iranul cere ca SUA să-i plătească aproape 300 miliarde de dolari ca despăgubiri pentru războiul pe care l-au declanșat și pentru acțiunile lor din trecut, a indicat luni un responsabil judiciar iranian, scrie AFP.

„Tribunalele naționale au adoptat decizii care condamnă SUA să plătească 290 miliarde de dolari ca daune-interese (265 miliarde de euro)”, a declarat directorul Centrului avocaților, Hassan Abdolianpour, citat de televiziunea de stat iraniană.

El a subliniat de asemenea că mai multe acțiuni în justiție au fost intentate împotriva țărilor arabe din Golf pentru că au „permis SUA să le utilizeze teritoriul pentru a lansa atacuri asupra Iranului”.

Potrivit canalului de televiziune, aceste proceduri acoperă acțiunile americanilor pe mai multe decenii.

Conform unei clauze a protocolului de acord semnat în iunie între SUA și Iran în vederea încheierii conflictului, Washingtonul și partenerii săi regionali trebuiau să elaboreze un plan de cel puțin 300 miliarde de dolari „pentru reconstruirea și dezvoltarea economică” a Iranului, notează Agerpres.

Dar acest acord s-a destrămat în această vară și de atunci negocierile sunt în impas.

Războiul în Orientul Mijlociu a izbucnit pe 28 februarie, când bombardamente israeliano-americane l-au ucis pe ghidul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, precum și mai mulți alți înalți responsabili ai Republicii islamice.

Ca represalii, Iranul a lovit țările vecine, aliate ale Washingtonului, și a închis Strâmtoarea strategică Ormuz.