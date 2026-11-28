Cumpărătorii din Statele Unite au cheltuit în total 13,1 miliarde de dolari online de Black Friday, cu 11,1% mai mult decât în aceeași zi a anului trecut, în special pe produse electronice și jucării, potrivit datelor publicate de Adobe Analytics, citate de Reuters.

Valoarea a depășit ușor estimarea inițială a companiei, care anticipa cheltuieli de aproximativ 12,9 miliarde de dolari în această zi importantă pentru comerțul cu amănuntul.

Retailerii au venit cu reduceri la îmbrăcăminte și electrocasnice, în încercarea de a atrage cumpărătorii americani, afectați de inflație și de prețurile ridicate la carburanți.

Sezonul cumpărăturilor de sărbători din acest an se anunță marcat de consumatori care încearcă să își gestioneze cât mai atent bugetele, profitând de promoții și folosind inteligența artificială pentru a compara prețurile înainte de a lua o decizie de cumpărare.

Cumpărătorii apelează tot mai mult și la opțiunea „cumperi acum, plătești mai târziu” (Buy Now, Pay Later), care ar urma să genereze vânzări online de 1,09 miliarde de dolari de Cyber Monday (zi anuală dedicată reducerilor la cumpărăturile online, care are loc în prima zi de luni de după Ziua Recunoștinței, n.r.), în creștere cu 5,3% față de anul trecut, potrivit estimărilor preliminare ale Adobe Analytics.

De Black Friday, jocurile video și electronicele s-au numărat printre categoriile cu cele mai bune rezultate.

Consumatorii au profitat însă de reduceri și pentru a-și face provizii de produse de strictă necesitate, precum articole de curățenie, produse pentru îngrijirea animalelor de companie și produse de igienă personală, mai arată raportul Adobe.

Consumatorii americani au realizat achiziții online în valoare de aproximativ 10,8 miliarde de dolari cu ocazia Black Friday în 2024 și de 11,8 milioane de dolari în 2025.

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