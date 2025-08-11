SUMMER WELL 2025: trei zile de artă vie, realitate suspendată și sunet colectiv

Ce-a fost Summer Well 2025? O demonstrație că un festival nu mai e doar o serie de concerte. E un statement cultural. Un spațiu liminal între artă, identitate și apartenență. Ultima zi a adus din nou zeci de mii de oameni pe domeniul Știrbey – o comunitate temporară, dar lucidă. Un spațiu creat din pasiune, sunet, styling și emoție.

Pe Main Stage, Banners a deschis vulnerabil, ca un preambul la haosul delicios adus de La Femme și Palaye Royale. Empire of the Sun a reconfigurat noaptea într-o ficțiune strălucitoare, între rave psihedelic și poem vizual.

Sunset Stage a funcționat ca un portal pentru cei care caută intensități mai fluide. Lana Lubany a rotunjit margini, iar Elderbrook le-a spart în bucăți dansabile. În Electro Punk Club, The Dare a venit cu o doză de alienare lucidă, sonor și vizual.

Dar ce-a făcut diferența? Spațiile dintre. Instalațiile, lumina, tipurile de tăcere, oamenii care nu stăteau doar “la concert”, ci făceau parte din performance. Un festival care își înțelege ADN-ul: curatoriere artistică, nu doar booking.

Summer Well a devenit o stare. Un filtru temporar peste realitate. O arhivă vie de identitate colectivă, un festival care și-a consolidat încă o dată statutul de eveniment de referință în peisajul festivalurilor de vară, lăsând în urmă amintiri de neprețuit și promisiunea unei ediții viitoare la fel de strălucitoare.

Despre Summer Well:

Mai mult decat un festival de muzica, Summer Well este o intreaga experienta ce va avea loc in al doilea weekend din august 2026, intr-o locatie unica, ce ne este casa inca de la prima editie – Domeniul Stirbey din Buftea. In 2026, Summer Well va sarbatori 15 ani de la infiintare.

