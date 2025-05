Summit cu liderii europeni sâmbătă în Ucraina. Bolojan va participa prin videoconferință

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că un summit cu liderii europeni aliaţi ai Kievului va avea loc sâmbătă în Ucraina, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Preşedinţiei de la Kiev, scrie News.ro. Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, va participa prin videoconferință.

„În Ucraina, ne pregătim, de asemenea, să ne întâlnim cu liderii Coaliţiei binevoitorilor (Coalition of the Willing)”, a declarat el, citat în comunicatul transmis cu ocazia Zilei Europei, 9 mai.

„Mâine (sâmbătă – n.r.) vom avea întâlniri”, a adăugat Zelenski.

„Avem nevoie de această coaliţie, iar ea trebuie să fie suficient de puternică pentru a garanta securitatea în conformitate cu viziunea noastră comună”, a adăugat preşedintele ucrainean.

„Coalition of the Willing”, formată în principal din ţări europene, inclusiv Franţa şi Marea Britanie, îşi propune să ofere sprijin militar Kievului şi să stabilească un cadru pentru o pace durabilă în Ucraina.

Ucraina este pregătită pentru o încetare a focului fiabilă, de durată, pentru cel puţin 30 de zile, a repetat Zelenski într-o intervenţie online la Summitul ţărilor participante la Forţa Expediţionară Comună (Joint Expeditionary Force, JEF), care a avut loc la Oslo.

Şeful statului ucrainean i-a felicitat pe participanţii la summit cu ocazia Zilei Europei şi a menţionat că ceea ce va fi Europa în viitor depinde în mare măsură de alegerile şi acţiunile făcute acum

„Este foarte important să rămânem puternici şi să continuăm să lucrăm împreună – aşa cum facem acum. Acesta este sensul unor formate precum JEF şi al întregii noastre cooperări – Ucraina cu Europa de Nord, cu Marea Britanie, cu Olanda, cu ţările baltice şi cu toţi ceilalţi parteneri ai noştri”, a declarat preşedintele ucrainean, menţionând că a avut joi o convorbire telefonică şi cu preşedintele Donald Trump.

„Dacă Rusia prelungeşte războiul, va fi necesar să fie consolidate sancţiunile, mai ales dacă încalcă încetarea focului atunci când o declară”, a pledat Zelenski, făcând apel la o coordonare strânsă cu Statele Unite.

„Sunt încrezător: Europa nu are decât de câştigat de pe urma unei astfel de munci în echipă – aceasta va contribui la consolidarea întregii arhitecturi de securitate existente”, a spus Zelenski.

La reuniunea căreia i s-a adresat Zelenski au participat preşedintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, prim-ministrul Danemarcei, Mette Fredriksen, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Islandei, Kristrun Frostadóttir, prim-ministrul Letoniei, Eiks Silini, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, şi ministrul apărării din Olanda, Ruben Brekelmans. Preşedintele şi-a exprimat recunoştinţa pentru participarea Ucrainei la JEF şi pentru oportunitatea de a uni eforturile în domeniul securităţii.

Today, I took part in the work with our friends – the European countries participating in the Joint Expeditionary Force format – the UK, Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Norway, Sweden, and Ukraine – united.



We’re working together to… pic.twitter.com/4L7eU51OFs