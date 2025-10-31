Summit „secret” al aliaților Ucrainei: telefoanele mobile nu vor fi permise în întâlnire. Ce se va discuta și unde va avea loc reuniunea

Liderii europeni, după reuniunea aliaților Ucrainei de la Londra. FOTO: Bart Maat / Alamy / Profimedia

Spania va găzdui o întâlnire secretă a „coaliției de voință” privind Ucraina, scrie cotidianul El Mundo. Delegați din 35 de țări vor participa la această întâlnire sub măsuri stricte de confidențialitate, participanții fiind avertizați să nu divulge niciun detaliu despre întâlnire.

Ministerul Afacerilor Externe de la Madrid va organiza marți, pe 4 noiembrie, un summit secret și privat al Coaliției de Voință, la care vor participa aliații Ucrainei.

Potrivit unui document consultat de El Mundo, este vorba de o întâlnire la nivel de directori generali ai celor 35 de țări care compun Coaliția, care vor discuta despre cum să continue susținerea Ucrainei.

Va fi o zi intensă de lucru, care va începe la ora 9 dimineața și se va termina după ora 15.30, cu două blocuri de discuții.

Maximă discreție

El Mundo insistă că reuniunea a fost organizată cu maximă discreție. Participanții sunt avertizați că telefoanele mobile nu sunt permise (vor fi păstrate într-un loc special prevăzut pentru acest scop) și că nu trebuie să facă publică întâlnirea.

„Delegații sunt rugați să nu publice informații despre întâlnire pe platforme publice sau rețele sociale”, se solicită în documentul citat de cotidianul spaniol.

Potrivit programului, în prima parte, se va discuta despre cum se poate spori sprijinul acordat Ucrainei.

Participanții vor aborda nevoile financiare urgente ale Ucrainei, inclusiv cele legate de eforturile sale militare și de apărare, și vor discuta despre coordonarea inițiativelor menite să sporească presiunea asupra Rusiei.

Se dorește, printre altele, ca participanții să își clarifice prioritățile în materie de ajutor și să ajungă la un acord.

Va urma apoi o intervenție a ministrului Afacerilor Externe, José Manuel Albares, care timp de o jumătate de oră își va prezenta viziunea membrilor delegațiilor.

Garanții de securitate

În cea de-a doua dezbatere, se va încerca elaborarea unei abordări comune privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, cu scopul de a face schimb de opinii cu privire la dezbaterile în curs referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina, acordând o atenție specială cadrului juridic, politic și diplomatic, precum și contribuțiilor posibile ale Coaliției pentru a descuraja viitoare agresiuni rusești.

Această reuniune are loc la două săptămâni după ce președinții și prim-miniștrii s-au întâlnit la Londra pentru a consolida sprijinul acordat Ucrainei.

La acea reuniune s-a discutat despre necesitatea de a trimite rachete Tomahawk la Kiev, precum și despre posibila utilizare a activelor rusești înghețate în băncile europene pentru a finanța războiul și reconstrucția.

Folosirea activelor rusești este un punct complicat, pentru care țările nu au găsit încă o soluție, în ciuda discuțiilor care au avut loc ulterior și la Consiliul European de la Bruxelles.