Summitul B9. Volodimir Zelenski și soția sa, Olena Zelenska, au ajuns în România

Volodimir Zelenski și Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, au aterizat miercuri după-amiază pe Aeroportul Otopeni. Președintele ucrainean va participa în a doua parte a summitului B9, în timp ce soția sa se va întâlni cu Mirabela Grădinaru, partenera de viața a președintelui Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

„Am sosit în România împreună cu Prima Doamnă. Olena Zelenska. Astăzi are loc aici Summitul „București 9”, la care participă țările din Europa de Nord. În marja summitului sunt programate întâlniri importante”, a anunțat Zelenski, într-un mesaj postat pe X, la sosirea în România.,

„Noi toți, la nivel mondial, avem nevoie de decizii comune și de eforturi comune pentru a asigura mai multă securitate pentru toată lumea. Vom mobiliza resurse suplimentare pentru apărarea noastră și vom extinde formatul „Drone Deals””, a adăugat președintele ucrainean.

Zelenski a adăugat că soția sa, Olena, „se va întâlni cu Prima Doamnă a României și va participa la semnarea memorandumurilor privind aderarea universităților române la Coaliția Globală pentru Studii Ucrainene”.

Arrived in Romania together with the First Lady @ZelenskaUA.



The Bucharest Nine Summit is taking place here today, with the participation of Northern European countries. Important meetings are planned on the sidelines of the summit. All of us in the world need joint decisions… pic.twitter.com/35NdpABFg7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026

Președintele ucrainean a ajuns la București într-un moment în care Rusia a lansat un atac aerian combinat pe timp de zi asupra infrastructurii critice a Ucrainei, sirenele de alarmă sunând în toată țara.

Sesiunea plenară a Summitului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice de la București a început la ora 11.00. Summitul este găzduit de președintele României, Nicușor Dan, și președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Summitul va include un dejun de lucru, de la ora 14.30, iar de la ora 17.00, Nicușor Dan, cu Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, și cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, vor susține o conferință de presă comună.