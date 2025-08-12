Șumudică numește echipa momentului din SuperLigă: „Are cel mai echilibrat lot”

Marius Șumudică (54 de ani) este liber de contract din luna mai, când s-a despărțit de Rapid, însă urmărește atent fotbalul din SuperLiga. Aflat în Turcia în acest moment, tehnicianul a vorbit despre echipa momentului din campionatul României, relatează Digi Sport.

Șumudică este impresionat de startul de sezon al Universității Craiova, care a terminat etapa a 5-a pe primul loc în clasamentul SuperLigii, cu 13 puncte.

Tehnicianul este de părere că oltenii au dat lovitura în această perioadă de mercato, în care au transferat nu mai puțin de 13 jucători, până acum.

„Craiova are cel mai echilibrat lot în momentul de față. Are o bancă foarte bună, ei sufereau în anii precedenți, și-au adus un antrenor care este lăsat să-și facă treaba și care comandă în acel club. Asta e armă cu două tăișuri, în momentul în care ai rezultate totul e ok, în momentul în care nu vei avea rezultate toate ți se sparg în cap ție”.

„Și pe fondul unor transferuri foarte bine făcute și aceste plombe, plus schimbarea sistemului de joc…”, a explicat Marius Șumudică.

În etapa a 6-a din SuperLigă, Craiova va juca pe terenul celor de la Csikszereda, duminică, de la 16:30.

Universitatea Craiova are prima șansă și la calificarea în play-off-ul Conference League, după ce s-a impus în prima manșă a turului 3 preliminar, scor 3-0, contra celor de la Spartak Trnava. Returul din Slovacia este programat joi, de la ora 21:30.