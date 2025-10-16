Sunt vinovate bunicuțele gospodine pentru încasările reduse la buget, cum spune șeful ANAF? Ce zic datele

Șeful Fiscului a declarat că în spatele încasărilor mici din taxa pe valoarea adăugată (cele mai scăzute din UE) se află probleme statistice: gemul făcut în casă de bunici e tratat ca și cum ar fi impozabil, deși e autoconsum. Normele europene iau însă în calcul impactul autoconsumului gospodăriilor, astfel încât acesta să nu distorsioneze datele. Mai mult, cei care realizează rapoartele UE cred că în spatele cifrelor rele ale României stau alte lucruri: proasta guvernare, neîncrederea în autorități, digitalizarea înapoiată și capacitatea administrativă redusă.

România are ca specific autoconsumul, spune Adrian Nica, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală. „Și ca să dau câteva exemple clare: modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica (…) Din păcate, astăzi, da. Da, este calculat astăzi la gap-ul de TVA”, a spus Nica.

