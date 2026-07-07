„Suntem capabili să ne descurcăm singuri cu orice altceva”. Zelenski pune presiune pe NATO, în Turcia, pentru armament antibalistic

Președintele Ucrainei a profitat de discursul său ținut la summitul NATO din Turcia pentru a-i îndemna pe aliații țării sale să furnizeze sistemele de apărare aeriană de care Kievul are nevoie urgent pentru a se proteja împotriva atacurilor rusești din ce în ce mai intense și mai devastatoare, relatează BBC News și Reuters.

„Suntem capabili să ne descurcăm singuri cu orice altceva, dar când vine vorba de apărarea aeriană, avem nevoie de hotărârea partenerilor noștri”, a declarat Volodimir Zelensk marți.

Apelul lui Zelenski pentru sprijin legat de sistemele defensive antiaeriene a răsunat cu o intensitate sporită după ce rachetele rusești au lovit capitala ucraineană de două ori în mai puțin de o săptămână, lovind blocuri de locuințe și ucigând peste 50 de civili.

Summitul de la Ankara reprezintă, de asemenea, o ocazie pentru Zelenski de a avea o întâlnire crucială cu omologul său american, Donald Trump, și de a-și susține cu tărie punctul de vedere conform căruia atacurile „brutale” ale Rusiei sunt o dovadă de slăbiciune, nu de forță, și că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar trebui să fie presat să participe la negocieri în vederea unei păci „demne”.

Ce vrea Zelenski să discute cu Trump

De altfel, Zelenski a precizat marți că intenționează să discute despre nevoia urgentă a Ucrainei de sisteme de apărare împotriva atacurilor sângeroase ale Rusiei, cu rachete balistice și hipersonice, cu ocazia întâlnirii cu Trump.

„Vedem slăbiciunea Rusiei – o simțim. Dar nu este suficient. Avem nevoie de mai multă presiune, de mai multe sisteme antibalistice și de mai multe sancțiuni împotriva Rusiei”, le-a spus Zelenski reporterilor, în timp ce se afla alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Ankara.

Zelenski și Trump se vor întâlni miercuri, după atacurile masive ale Moscovei care au ucis 50 de persoane în capitala Ucrainei numai în luna iulie.

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Cele mai recente bombardamente asupra Ucrainei au venit pe fondul intensificării propriilor atacuri cu drone de lungă distanță împotriva Rusiei, care au lovit rafinării de petrol și ținte militare din adâncimea teritoriului rus, provocând penurii semnificative de combustibil și întreruperi de curent.

Subliniind această amenințare, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat „cea mai mare parte” dintre cele 430 de drone lansate de Ucraina către capitala rusă în cursul nopții. Gravitatea pagubelor nu a fost clară imediat.

Conturile de pe rețelele de socializare rusești sunt pline de videoclipuri cu oameni care stau la coadă ore întregi pentru a cumpăra benzină și încearcă să obțină puținul care li se permite.

În declarațiile lui de dinaintea summitului, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat statele membre să „își aducă contribuția” și să se asigure că Ucraina primește ceea ce are nevoie „pentru a-și apăra suveranitatea”.

El a subliniat că armata Kievului „schimbă dinamica pe câmpul de luptă”, referindu-se la eforturile care vizează blocarea înaintării trupelor terestre ruse în estul țării.

Este vorba și despre recentele atacuri cu drone, care par să ofere Ucrainei un avantaj. ​

Însă, pe măsură ce războiul din aer s-a intensificat, rachetele balistice rusești îi cauzează Kievului probleme reale.

Forțele aeriene ucrainene publică zilnic un bilanț al rachetelor și dronelor lansate de Moscova, alături de numărul celor interceptate.

Luni, aproape toate dronele au fost blocate cu succes, dar rata de eșec în cazul rachetelor a fost evidentă.

Ucraina nu a reușit să oprească nicio rachetă balistică sau hipersonică în cadrul acelui atac. Acestea zboară cu câteva mii de kilometri pe oră, iar în Ucraina pur și simplu nu există suficiente rachete de apărare aeriană Patriot, fabricate în SUA, pentru a le contracara.

„Este pur și simplu absurd ca, în lumea de astăzi, producția să nu fi fost încă extinsă la nivelul necesar pentru a proteja oamenii de teroarea balistică”, a declarat Zelenski, dându-și frâu liber frustrării într-un discurs video luni.

El a făcut apel la aliații europeni să trimită Ucrainei propriile stocuri de rachete Patriot, argumentând că acestea nu sunt de folos nimănui dacă rămân în depozite, în timp ce civilii sunt uciși chiar acum în Ucraina.

„Rusia mizează pe armele balistice, iar cei care doresc pacea trebuie să mizeze pe protecția împotriva atacurilor balistice”, a susținut Zelensk luni, prezentându-și argumentele în favoarea întâlnirilor de la Ankara.

Însă sistemele Patriot sunt insuficiente la nivel mondial și nu este clar câte ar fi suficiente în cazul în care Rusia ar intensifica și mai mult atacurile cu rachete balistice.

De aceea, Zelenski vorbește și despre posibilitatea ca Ucraina să-și producă propriul echivalent, cu ajutorul NATO.

Atacurile rusești sugerează însă că loviturile în adâncime ale Ucrainei încep să irite Kremlinul.

După ani în care Rusia a vizat infrastructura civilă din Ucraina, inclusiv centralele electrice în plină iarnă, Moscova acuză acum Kievul de „terorism” pentru că a lovit cu drone rafinăriile sale de petrol.

Zelenski califică acest lucru drept o „campanie de influență” și va fi dornic să împărtășească detalii cu aliații din NATO, notează BBC.

Scopul este de a-l presa pe Putin să accepte negocieri de pace în condiții pe care Kievul le-ar putea accepta – ceea ce nu include cedarea întregii regiuni estice a Donbasului, așa cum încă solicită Moscova.