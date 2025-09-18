„Suntem captivi unui sistem”. Strigătul părinților unei fetițe ucise de infecții nosocomiale la naștere. Dosarul, tergiversat de 8 ani, e blocat acum de protestul magistraților

Procesul deschis de una din cele două familii din Iași ai căror nou-născuți au murit în urmă cu 8 ani la Maternitatea Cuza Vodă din cauza infecțiilor nosocomiale este blocat acum la Judecătoria Iași din cauza protestului a magistraților.

„Sistemul a greșit o dată, omorându-mi copilul, acum mai greșește o dată față de noi pentru că nu ne face dreptate”, a declarat, pentru HotNews, tatăl Elizei, fetița de 19 zile care a murit în noiembrie 2017 la maternitatea din Iași, în urma unei infecții cu Klebsiella Pneumoniae luată din spital după naștere. Din aceeași cauză a murit, în aceeași zi și la aceeași maternitate, și un băiețel de câteva zile.

Ancheta, care a implicat nume sonore din lumea medicală din Iași, a cunoscut mai multe răsturnări de situație în justiție: procurorii au dat clasare, însă un judecător a anulat soluția și a decis ca maternitatea să fie judecată pentru ucidere din culpă.

O altă instanță a constatat că magistratul care a dispus începerea judecății era incompatibil pentru că soluționase o plângere a familiei care contesta tergiversarea cercetărilor. Plângerea împotriva clasării a fost trimisă spre rejudecare.

În 11 februarie, Judecătoria Iași a decis că Maternitatea „Cuza Vodă” Iași trebuie judecată pentru ucidere din culpă în cazul celor doi nou-născuți. Verdictul instanței venea după ce în iulie 2024 procurorul de caz clasase dosarul pe motiv că faptele imputate unității medicale nu sunt de natură penală.

Soluția de clasare era netemeinică, probele de la dosar susținând „fără putere de tăgadă” infracțiunea de ucidere din culpă, sublinia magistratul în motivarea hotărârii prin care a fost desființată decizia procurorului de a clasa dosarul.

În motivarea amplă, consultată de HotNews, instanța sublinia că „faptele de neglijență gravă în îndeplinirea atribuțiilor medicale (de exemplu, nerespectarea măsurilor de prevenire a infecțiilor, supraaglomerarea secției de neonatologie, nerespectarea protocoalelor de igienă) au avut drept consecință infectarea fatală a celor doi copii și, prin urmare, moartea lor”.

„Am simțiți, în sfârșit că mai sunt șanse pentru justiție”, declara pentru HotNews Cătălin Acasandrei, tatăl care de 8 ani luptă pentru dreptate. Speranța familiei Acasandrei a fost de scurtă durată.

„Ce simulare de anchetă a fost aceasta, ce simulare de proces?”

În 20 Iunie, Tribunalul Iași a admis contestația spitalului și a desființat hotărârea magistratului care semnala greșeala procurorului. Motivul? Și judecătorul greșise: nu avea dreptul să judece dosarul pentru că anterior soluționase o altă plângere prin care familia contesta tergiversarea anchetei. Era obligat să se abțină, a subliniat tribunalul în motivare. Astfel, Tribunalul Iași a decis rejudecarea plângerii familiei Acasandrei împotriva clasării.

Dosarul s-a reîntors la Judecătoria Iași, iar în 9 septembrie a fost programat primul termen de judecată. Cum magistrații Judecătoriei Iași au aderat și ei la acțiunea de protest și și-au suspendat activitatea până la retragerea proiectului privind pensiile de serviciu, cauza nu s-a judecat, nefiind considerată una urgentă. Procesul s-a amânat pentru 7 octombrie.

„Pentru ce să plătim magistrații care lasă cazurile să se prescrie? Pentru ce le plătim pensiile speciale? Mai degrabă se apela la inteligența artificială, s-ar reduce si costurile și nu e partinitoare. Este strigător la cer, suntem captivi unui sistem, ajungem într-o tiranie a justiției. Magistrații nu fac grevă, dar fac protest. Se joacă cu cuvintele, când de fapt ei refuză să judece. Sistemul a greșit o dată față de noi omorându-mi copilul. Pentru că lucrurile sunt foarte clare. Acum, sistemul mai greșește o dată față ne noi pentru că nu ne face dreptate. Ce simulare de anchetă a fost aceasta, ce simulare de proces? Mai bine să dea prescripție de la început și nu ar mai cheltui statul atâtea resurse, ajungând la o astfel de soluție”, a declarat, pentru HotNews, Cătălin Acasandrei.

Bărbatul este convins că dacă în unitatea medicală s-ar fi respectat normele, infecția nosocomială nu s-ar fi transmis de la un nou-născut la altul.

„Copilul era într-un incubator, care este o formă de izolare. Dacă s-ar fi respectat normele, nu s-ar fi trecut cu siringa de alimentare de la un copil la altul, dacă s-ar fi purtat mănuși, nu s-ar fi ajuns aici”, este convins tatăl.

Erorile în lanț care au dus la tergiversarea cazului

Greșelile semnalate la judecătoria și tribunalul din Iași cu ocazia soluționarea plângerii familiei Acasandrei împotriva clasării nu au fost singurele „scăpări” care au dus la tergiversarea acestui caz vreme de 8 ani.

Lor li se adaugă un alt șir de greșeli ale medicilor legiști, polițiștilor, procurorilor, care au instrumentat cazul nou-născuților morți în noiembrie 2017 la Maternitatea „Cuza Vodă” Iași din cauza infecțiilor nosocomiale, arată datele din anchetă.

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași, cea mai mare unitate de profil din regiunea Moldovei, a fost pus sub acuzare în acest caz, după ce concluziile medicilor legiști au stabilit că moartea celor doi nou-născuți a fost cauzată de infecția cu Klebsiella luată din spital după naștere.

Medicii legiști din Iași, cărora procurorii le-au solicitat efectuarea unei expertize medico-legale, au desemnat inițial să pună concluzii în dosar chiar pe medicul Mircea Onofriescu, cel care internase în spital o gravidă cu Klebsiella, dar nu a consemnat inițial în documente acest lucru. Bebelușul acesteia a fost repartizat în același salon cu cel al soților Acasandrei. În raportul medico-legal, doctorul Onofriescu, fost președinte al Societății Române de Obstetrică și Ginecologie, a fost cel mai critic la adresa familiei Acasandrei, numind-o „o familie cu puține cunoștințe medicale”.

Timp de patru ani Procurorii Parchetului Judecătoriei Iași au investigat doar unul dintre decese, deși Klebiella a ucis doi nou-născuți. Eroarea a fost semnalată de Comisia Superioară de Expertiză Medico Legală din cadrul Institutului Național „Mina Minovici”, care a solicitat procurorilor să investigheze și moartea celui de-al doilea nou-născut. Cercetările au fost reluate în 2021, iar după alți trei ani, procurorul de caz a decis clasarea dosarului.

Cazul de la Iași a fost urmărit timp de opt ani de Libertatea și HotNews.