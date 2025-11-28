Sari direct la conținut
„Suntem complet neputincioși”. Macron cere guvernului legislație împotriva „informațiilor false” de pe internet

Emmanuel Macron, alături de soția sa, Brigitte Macron. FOTO: Jeanne Accorsini / Sipa Press / Profimedia

Președintele Emmanuel Macron a cerut vineri modificarea legislației franceze astfel încât să permită blocarea urgentă a „informațiilor false” din mediul online.

AFP notează că soția președintelui francez, Brigitte, este de multă vreme ținta unor afirmații false pe internet cum că s-ar fi născut bărbat. În plus, guvernul de la Paris a avertizat în repetate rânduri că acțiunile rusești de dezinformare s-au intensificat în Europa în contextul războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022.

Macron a anunțat că a cerut guvernului propuneri pentru stabilirea unor proceduri sumare împotriva „informațiilor false” sau a „informațiilor care dăunează” demnității unei persoane, care sunt răspândite pe rețelele sociale.

„Am ținut o ședință a consiliului de apărare pe tema războiului informațional, unde am cerut ajutor pentru o sarcină care trebuie finalizată până la sfârșitul anului”, a declarat el în orașul Mirecourt, din nord-estul Franței.

Macron vrea modificările „cât mai curând posibil”

Vorbind cu reprezentanții presei despre impactul rețelelor sociale, liderul francez a menționat că vrea implementarea procedurii în legislația națională „cât mai curând posibil”.

Evenimentul a făcut parte dintr-un turneu național mai amplu, în care anterior s-a întâlnit cu francezii din Tolouse, în sud-vestul țării, și Arras, în nord.

Macron a dat exemple de dezinformare împotriva căreia dorește să acționeze, cum ar fi o afirmație falsă care circula conform căreia Franța ar fi trimis 1.000 de legionari pe frontul din Ucraina.

„Poate ați citit-o, poate chiar ați crezut-o pentru o clipă”, a spus Macron. „Totul era complet fals”, a adăugat președintele.

„Complet neputincioși” în fața informațiilor false

Macron a spus că el însuși s-a confruntat „personal” cu hărțuirea online, iar soția sa, Brigitte, „chiar mai mult”.

„Suntem complet neputincioși”, a continuat șeful statului francez.

Emmanuel Macron consideră că este important să existe posibilitatea de a-i cere unui judecător „să se pronunțe în termen de 48 de ore” și să îl oblige pe autor să retragă postările cu pricina.

Familia Macron a intentat un proces în Statele Unite împotriva comentatoarei conservatoare americane Candace Owens, acuzând-o că a alimentat dezinformările online cum că Brigitte ar fi transgender.

Cuplul prezidențial francez intenționează să aducă dovezi „științifice” și fotografii care să ateste că prima doamnă a Franței este femeie, potrivit avocatului lor american.

