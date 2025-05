Suntem într-un moment zero, în care politicienii din primele linii ale tuturor partidelor clasice trebuie să iasă din scenă

„Furia anti-sistem este principalul motor politic în acest moment și acest val este doar în creștere”, scrie Bogdan Ivănel, fondatorul Code for România, într-un text de opinie publicat pe Contributors și preluat de Hotnews. El consideră că rezultatele la prezidențiale, „în al patrulea ciclu electoral într-un singur an, confirmă, moartea lentă dar sigură a partidelor existente: PSD, PNL și USR” și spune că „nu mai este doar un gest necesar, ci un gest vital, de bun simț și patriotic”, ca politicienii din primele linii ale tuturor partidelor clasice să iasă din scenă. „Suntem într-un moment de criză care nu mai poate să fie ascuns sub preș”, spune el.

Suntem din nou în turul doi. Haideți să vedem ce am învățat din turul întâi și cum vor arăta următoarele săptămâni:

1. Bazinul suveranist a crescut de la 32% la peste 41%. Asta înseamnă că furia anti-sistem este principalul motor politic în acest moment și acest val este doar în creștere. Înseamnă de asemenea un vot de blam pentru modul în care instituțiile statului român au răspuns acestei crize politice. Valul de supărare nu s-a micșorat, nu a rămas la fel, a crescut și a crescut mult, întărâtat pe bună dreptate de patru factori: instincte ne-democratice ale unor instituții cheie, comunicare defectuoasă a autorităților, impostură și sfidare din partea partidelor și a guvernului. Din acest punct de vedere Ciolacu a luat locul lui Iohannis ca simbol al sfidării și de data asta și al imposturii. Fiecare apariție a sa face mai mult rău viitorului României.

2. Turul doi o să fie o luptă între două narative: cea sistem versus anti-sistem împinsă de George Simion și cea geopolitică vest versus est împinsă de Nicușor Dan. Foarte puțini oameni votează pe mai multe axe; pentru cei mai mulți va fi o decizie de prioritizare. Ce este deci prioritar, poziția geopolitică și ideologică sau a da de pământ cu cei care au condus România până acum? Trendul pare să sprijine narativul sistem versus anti-sistem. Mesajul celor mai mulți pare să fie acela că vom putea trece la alte discuții abia după ce clasa politică veche părăsește scena.

3. Într-adevăr se confirmă, în al patrulea ciclu electoral într-un singur an, moartea lentă dar sigură a partidelor existente: PSD, PNL și USR sunt atât de uzate moral că pare că mai există doar din inerție până la apariția unor alternative viabile.

4. În acest context apariția a cel puțin o alternativă viabilă, un partid cu figuri noi, credibile și articulate și cu soluții pentru crizele momentului devine o chestiune de securitate națională.

Îmi vine în minte celebrul „Apel către lichele” al lui Gabriel Liiceanu. Cred că suntem într-un moment zero în care politicienii din primele linii ale tuturor partidelor clasice trebuie să iasă din scenă. Nu mai e doar un gest necesar, este un gest vital, un gest de bun simț și de fapt un gest patriotic care nu poate veni prea devreme.

Citește continuarea pe Contributors.ro.