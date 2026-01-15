„Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere națională”, le-a spus Nicușor Dan ambasadorilor străini de la București

Preşedintele Nicuşor Dan îi primeşte pe şefii misiunilor diplomatice, şefii oficiilor consulare şi directorii Institutelor culturale româneşti, în contextul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, alături de ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, la Palatul Cotroceni din București, 26 august 2025. Inquam Photos / George Călin

În prima sa întâlnire cu ambasadorii străini, Nicușor Dan le-a prezentat „o analiză succintă a situației României în plan intern”. A vorbit și despre măsurile Guvernului Bolojan, folosind termenul „dureroase”, însă a subliniat că acestea „au dat rezultatele așteptate”.

Nicușor Dan a găzduit pentru prima oară de când a devenit președinte întâlnirea anuală a președintelui cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București. Șeful statului și-a început discursul cu o radiografie a situației României în plan intern.

„Anul 2025 e anul în care țara noastră a încheiat, așa cum s-a menționat, un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăți, în care am avut de înfruntat un război hibrid”, a spus președintele Dan.

Apoi, el a subliniat că democrația din România a reușit să facă față „acestui test de maturitate aplicând legea și asigurând funcționarea instituțiilor democratice”. Mai mult, șeful statului spune că acum, „ne aflăm la începutul unui proces profund de reconciliere națională”.

A vorbit și despre prioritățile pe care și le-a stabilit în acest mandat – întărirea statului de drept și lupta anticorupție.

„Doar un sistem judiciar independent și eficient, și împreună cu o administrație onestă și profesionistă vor putea să îmbunătățească funcționarea instituțiilor statului și, mai ales, să ducă la recăpătarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului”, a precizat Nicușor Dan în cadrul întâlnirii cu ambasadorii.

El spune și că un „mediu politic mai bun” va oferi predictibilitate partenerilor externi ai României și va încuraja cooperarea politică, comerțul internațional și investițiile.

Ce spune despre măsurile Guvernului Bolojan

Președintele Dan a explicat că, după alegerile prezidențiale din mai 2025, a fost nevoie asigurarea stabilității politice și de redresare financiară urgentă.

Despre măsurile adoptate de premierul Bolojan, președintele a spus că au fost unele „dureroase”, însă „a fost obligatoriu a fi luate într-un termen extrem de scurt”. „Iar aceste măsuri la nivel macroeconomic au dat rezultatele așteptate. România a reușit să încheie anul 2025 cu o reducere consistentă a deficitului și cu o ușoară creștere economică”.

Întărirea securității naționale, „o prioritate”

„O Românie puternică e un aliat, un partener și un interlocutor mai bun pentru țările pe care dumneavoastră le reprezentați”, precizat Nicușor Dan.

El spune și că pentru a întări securitatea națională, România „își va consolida participarea la politicile NATO și, în mod specific, va investi în rolul nostru pe Flancul Estic al Alianței și la Marea Neagră”.

Șeful statului a amintit și de faptul că în 2026, la București va fi organizat Summitul Formatului București 9 – B9.

Formatul B9 a fost lansat în 2015 de președinții României și Poloniei, Klaus Iohannis și Andrzej Duda, în contextul anexării Crimeei de către Rusia, ca o platformă de consultare și coordonare a pozițiilor țărilor NATO de pe flancul estic.

Ultimul summit care a fost organizat la București a fost cel al „Inițiativei celor Trei Mări” pe 31 iulie 2023. Formatul reunește 12 state membre ale Uniunii Europene între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică: Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia.