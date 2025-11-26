În SRI va fi creată o unitate specială care se va ocupa de corupție, spune Nicușor Dan. „Va avea o singură sarcină”

Președintele spune că implicarea Serviciului Român de Informații în lupta anticorupție, care a fost introdusă în Strategia Națională de Apărare, va implica înființarea unei „unități” speciale, care va avea „un singur rol”: culegerea de informații despre fenomenul corupției.

Nicușor Dan a făcut aceste declarații miercuri, la plecarea de la Parlament, unde a prezentat, în plen, Strategia Națională de Apărare. El a fost întrebat ce va fi diferit față de ce a fost în trecut în privința implicării SRI în dosarele de corupție.

„SRI este un serviciu de informații care are o împărțire pe departamente ce decurge din strategie și după aceea din planul de implementare. Sunt aceste departamente care se ocupă unele de contraspionaj, de sabotaj, altele de crimă organizată.

Prin faptul că am pus în strategie foarte explicit capitolul corupție, vom avea o unitate sau o secțiune din cadrul SRI care se va ocupa de corupție. Singura sa sarcina va fi să culeagă informații despre fenomenul corupției”, a răspuns Nicușor Dan.

În discursul din plenul Parlamentului, președintele a spus că, în mod explicit, „strategia prevede implicarea serviciilor de informaţii în colectarea datelor cu privire la corupţie, fără însă să depăşim graniţa între sistem de informaţii şi sistem de justiţie, şi corectarea mecanismelor legislative şi administrative care întârzie judecarea faptelor de corupţie şi dau sentimentul publicului că nu se întâmplă nimic în această zonă”.

Nicuşor Dan a spus, la prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, că lupta împotriva corupţiei este foarte importantă și că, în primul rând, trebuie să existe o coordonare mai mare între instituţiile care se ocupă de acest fenomen şi, în al doilea rând, „trebuie să prioritizăm marea corupţie, pentru că în momentul acesta este un amestec între diferite zone de corupţie”.

Limitele pe care CCR le-a impus SRI

Implicarea serviciilor secrete în actul de justiție a fost limitată printr-o serie de decizii pe care Curtea Constituțională le-a luat în ultimul deceniu.

În martie 2016, CCR a stabilit că Serviciul Român de Informații nu poate fi implicat în activitatea de urmărire penală, potrivit Europa Liberă.

În 2018 a venit o altă decizie CCR care a stabilit că probele obținute cu tehnica SRI trebuie excluse din dosarele penale.

În martie 2019, Curtea Constituțională a analizat protocoalele de colaborare încheiate de parchete cu SRI în perioada 2009 – 2016. Judecătorii au dispus atunci că probele strânse cu ajutorul ofițerilor SRI până în februarie 2016, data primei decizii CCR, trebuiau să fie anulate, dacă fuseseră obținute în baza acestor protocoale.

Printr-o altă decizie din 2020, CCR spunea că interceptările sunt constituționale cu condiția să ofere garanții în ce privește drepturile omului.