Suntem pe primul loc în UE la numărul de decese din cauze tratabile pentru că românii nu acordă suficientă atenție prevenției. Cum pot fi abonamentele de sănătate o soluție 

Cele mai recente date ne reconfirmă că România încă mai are mulți pași de făcut atunci când vine vorba de prevenția în sănătate. Studiul „Health at a Glance: Europe 2024. State of Health in the EU”, publicat de Comisia Europeană şi OCDE în noiembrie 2024, a arătat că țara noastră continuă să rămână pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de decese din cauze tratabile, respectiv pe antepenultimul loc la numărul de decese din cauze prevenibile.

De la aspecte socio-culturale la elemente financiare, cauzele din spatele acestei situații sunt multiple, însă de multe ori există și anumite decizii pe care fiecare le poate lua pentru a schimba situația, un exemplu fiind cel al modului în care alegem să cheltuim banii. O analiză financiară publicată de expertul financiar Iancu Guda pe blogul personal arată că distribuția cheltuielilor românilor în primul semestru din 2024 a fost dezechilibrată când vine vorba de decizii cu impact pozitiv pe termen lung. Conform datelor citate, o familie medie alocă pe vicii – mai precis pe băuturi alcoolice și tutun – o sumă lunară de 302 Lei (7,4% din venituri), cu aproape 20% mai mult decât pentru sănătate.

Similar cu „să avem grijă de bani când avem bani (nu doar când avem probleme financiare)”, „să avem grijă de sănătate atunci când suntem sănătoși (nu doar când ne simțim rău)” este unul din îndemnurile analizei. Iar un instrument care sprijină puternic prevenția este reprezentat de abonamentele medicale.

Un abonat Regina Maria se duce la medic de 7 ori pe an

Conform datelor rețelei de sănătate Regina Maria, unul dintre cei mai importanți jucători de pe segmentul abonamentelor medicale din România, cu un portofoliu de aproape 1 milion de abonamente și aproape 13.000 de companii, un abonat merge la medic în medie de 7 ori pe an, aproximativ de 3 ori mai mult față de un pacient fără abonament. Datele, publicate și în studiul intern „Health of the Nation” la finalul anului precedent, confirmă o tendință observată de mai mult timp: faptul că aceste beneficii extrasalariale medicale susțin un comportament proactiv atunci când vine vorba de sănătate.

Având acces facil la un întreg ecosistem medical, fie gratuit, fie cu discount-uri semnificative, abonații sunt încurajați să meargă la medic din timp: să își facă analizele anuale, incluse în toate pachetele de abonament, se programeze pentru consultații, pentru investigații preventive și screening-urile recomandate vârstei și stilului lor de viață.

„Suntem martorii unei schimbări profunde a comportamentului românilor în ceea ce privește prevenția. Abonații noștri nu doar că sunt mai conștienți și mai informați în ceea ce privește sănătatea lor, dar și dezvoltă, mai departe, în rândul familiei și al cercului de prieteni, mersul proactiv la medic”, explică Andreea Minuță, Director Executiv, Divizia de Abonamente Regina Maria. „Toate datele ne confirmă această tendință: creșterea constantă a portofoliului nostru de companii, rata de retenție de peste 98% a partenerilor noștri, evoluția ratei de accesare a serviciilor de către abonați – care a ajuns la o medie de 70%, dar care, în anumite companii, ajunge și la 100%.”

Abonamentele medicale sunt o investiție în sănătate

Fie că sunt achiziționate individual, din shop-ul Regina Maria, fie că sunt oferite ca beneficii extrasalariale de către angajatori, abonamentele medicale reprezintă o investiție în sănătate. De altfel, companiile din România au devenit din ce în ce mai conștiente de acest lucru. Astăzi, unul din cinci angajați din mediul privat are un abonament Regina Maria, conform datelor rețelei de sănătate.

„Un angajat sănătos este un angajat fericit, mai productiv și mai implicat la locul de muncă. Pentru a avea grijă de sănătatea echipelor lor, companiile din România investesc în astfel de beneficii extrasalariale medicale. Mai mult decât atât, aceste instrumente le aduc economii și angajaților, atunci când vine vorba de sănătate. Conform calculelor noastre, cu un cost mediu de 100 de lei lunar plătit de angajator, un angajat ajunge să economisească, în medie, 3.500 lei anual, o sumă importantă în bugetul personal. Practic, un angajat economisește de trei ori mai mult decât valoarea anuală oferită de angajator”, menționează Andreea Minuță.

Articol susținut de Regina Maria