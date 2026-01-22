„Suntem pregătiți”. Anunțul generalului american care conduce NATO despre Groenlanda

Generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Alianței Nord-Atlantice, în timpul unei conferințe de presă după o întâlnire cu șefii militari ai statelor membre NATO, la Bruxelles, pe 22 ianuarie 2026. FOTO: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

NATO este gata să consolideze securitatea în Arctica și Groenlanda, în cadrul unei eventuale noi misiuni, și așteaptă instrucțiuni în acest sens, a dat asigurări joi comandantul alianței, generalul american Alexus Grynkewich, potrivit AFP.

„Deocamdată nu s-a început nicio planificare, dar suntem pregătiți”, a declarat el în fața presei, la sediul NATO.

„Nu am primit instrucțiuni politice pentru a avansa. Suntem, desigur, la curent cu discuțiile pe această temă și, prin urmare, ne gândim la modul în care ne vom organiza”, a mai spus generalul-șef al NATO. Grynkewich este Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM).

O misiune NATO, similară celor lansate în Marea Baltică sau pe frontul estic al Alianței, este una dintre opțiunile luate în considerare pentru a consolida securitatea în Arctica, unul dintre motivele invocate de președintele american Donald Trump în efortul său de preluare a Groenlandei.

În prezent nu este prevăzut niciun exercițiu militar NATO pe teritoriul insulei daneze, dar, potrivit generalului Grynkewich, în curând ar trebui să aibă loc mai multe exerciții în regiunea arctică.

El a respins, de asemenea, orice eventuală amenințare la adresa coeziunii Alianței apărută după ce președintele american și-a exprimat, în mod repetat, intențiile de a anexa acest teritoriu arctic, aflat sub suveranitatea Danemarcei, țară membră a NATO. „Rămânem puternici, rămânem uniți și rămânem pregătiți”, a mai dat el asigurări.

După săptămâni de declarații agresive, Donald Trump a anunțat brusc miercuri, la Forumul Economic Mondial de la Davos, că a fost stabilit, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, „cadrul unui viitor acord” privind Groenlanda, ale cărui contururi sunt încă vagi.

„Este acordul suprem pe termen lung. Și cred că pune pe toată lumea într-o poziție foarte bună, mai ales în ceea ce privește securitatea, mineralele și orice altceva”, a spus Trump, în timp ce părăsea summitul de la Davos, din Elveția.

Planul pentru Groenlanda discutat miercuri de Trump și de Rutte nu pune în discuție principiul suveranității asupra insulei arctice, au declarat două surse informate cu privire la discuții pentru site-ul american Axios.

Planul discutat, care nu este finalizat, ar putea permite SUA să construiască noi baze militare pe insulă și să stabilească „zone de apărare”, pe care le va controla, au spus mai multe surse citate de atât de Axios, cât și de The New York Times.

Planul include actualizarea „Acordului de apărare a Groenlandei”, semnat în 1951 între SUA și Danemarca, care permitea SUA să construiască baze militare pe insulă și să stabilească „zone de apărare” dacă NATO considera că este necesar, potrivit Axios.

De asemenea, include secțiuni privind creșterea securității în Groenlanda și activitatea NATO în Arctica, precum și activități suplimentare privind materiile prime, au spus sursele. Propunerea include, de asemenea, prevederi privind amplasarea „Golden Dome”, scutul antirachetă dorit de Trump, în Groenlanda și combaterea „influenței externe maligne” a Rusiei și Chinei.