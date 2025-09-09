SuperLiga: Programul etapei a zecea, care începe vineri cu meciul Botoșani – FCSB

Etapa a zecea din SuperLiga, după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, va începe vineri cu deplasarea FCSB la Botoșani și se va încheia luni, cu partida Dinamo – Farul, potrivit programului oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Vineri, 19 septembrie

Ora 20.30 FC Botoșani – FCSB

Sâmbătă, 20 septembrie

Ora 18.45 FC Argeș – Universitatea Cluj

Ora 21.00 Oțelul Galați – Universitatea Craiova

Duminică, 21 septembrie

Ora 16.00 Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești

Ora 18.15 CFR 1907 Cluj – UTA Arad

Ora 21.00 FC Rapid – FC Hermannstadt

Luni, 22 septembrie

Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Metaloglobus București

Ora 21.00 Dinamo București – Farul Constanța

Partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.