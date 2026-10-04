„Super Intelligence Force”. Donald Trump și-a desemnat „țarul AI”

Donald Trump l-a numit oficial duminică pe Jay Clayton, şeful serviciilor de informaţii americane, la conducerea unui grup de lucru al Casei Albe privind Inteligenţa Artificială, în timp ce cercetătorii continuă să avertizeze asupra potenţialelor pericole ale acestei tehnologii.

Clayton coordonează deja cele 18 agenții de informații ale SUA, fiind principalul responsabil al țării în acest domeniu.

„Super Intelligence Force”, condusă de domnul Clayton, este „însărcinată să coordoneze eforturile guvernului federal pentru a garanta că Statele Unite vor rămâne în fruntea clasamentului mondial în domeniul superinteligenţei, pe care mulţi o consideră un fenomen mai important decât revoluţia industrială şi internetul, şi care va proteja interesele şi va îmbunătăţi viaţa tuturor americanilor” , a spus preşedintele american într-un mesaj publicat pe reţeaua sa Truth Social, conform News.ro.

El nu a dat alte detalii.

În trecut, Donald Trump l-a numit pe cel care ocupă o astfel de poziție „țarul AI”.

Cine este Jay Clayton

Clayton, în vârstă de 60 de ani, este fost avocat al firmei Sullivan & Cromwell, specializat în fuziuni şi strângerea de capital. În timpul primului mandat al lui Trump, a ocupat funcţia de preşedinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare şi Burse (SEC), unde şi-a construit o reputaţie de moderat politic care căuta consensul cu comisarii democraţi.

În aprilie 2025, Trump l-a numit pe Clayton procuror federal interimar pentru Districtul de Sud al New York-ului, considerată una dintre cele mai influente funcţii de procuratură din ţară.

Biografia sa oficială arată că nu are experienţă în domeniul serviciilor de informaţii şi nu dispune de o experienţă vastă în domeniul securităţii naţionale, o cerinţă legală pentru a ocupa funcţia de director al Serviciilor Naţionale de Informaţii (DNI). Însă susţinătorii săi, inclusiv unii democraţi înainte de controversele din jurul audierilor sale, au afirmat că funcţia sa de procuror federal al Statelor Unite pentru Manhattan a implicat suficiente activităţi legate de securitatea naţională pentru a-l califica pentru acest post, scrie News.ro.