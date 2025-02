Superbet, recunoscut în programul Superbrands 2024-2025 în România

Superbet, companie fondată în România și liderul pieței locale de pariuri sportive, a fost desemnat Superbrand în cadrul programului Consumer Superbrands 2024-2025.

Această recunoaștere reflectă atât încrederea exprimată de specialiști în branding și lideri de business din România, cât și aprecierea consumatorilor români, evaluată prin studiul derulat pentru Superbrands de către Ipsos, unul dintre liderii globali în materie de cercetare de piață.

Adam Lamentowicz, Chief Commercial Officer CEE, Superbet Group: „Această distincție este o recunoaștere a faptului că am construit un brand autentic, dinamic și inovator în sfera de tehnologie și entertainment, care are o conexiune puternică cu universul sportului. Totul se datorează perseverenței cu care am rămas consecvenți valorilor noastre fundamentale: generozitate, viziune concentrată pe nevoile clienților și pasiune pentru excelența operațională.

Povestea noastră este una cu adevărat specială, pentru ca suntem un business românesc care are o strategie ambițioasă de expansiune internațională, oferind experiențe de divertisment inovatoare, responsabile și captivante. Continuăm să redefinim standardele industriei, să ne extindem la nivel global și să construim un brand puternic, în care clienții noștri pot avea încredere.”

Superbet: o poveste de succes a antreprenoriatului din România

Fondată în 2008, în România, Superbet este o companie de tehnologie și entertainment care și-a construit identitatea pe inovație, excelență și o viziune globală. Susținut de o platformă tehnologică de ultimă generație, Superbet își propune să ofere o experiență captivantă și imersivă pentru milioane de utilizatori pasionați de sport și gaming din întreaga lume.

În prezent, compania este prezentă în peste 12 țări, având operațiuni comerciale în România, Brazilia, Belgia, Polonia și Serbia, precum și centre de inovație în tehnologie în Croația și Spania.

Recunoscut de investitori internaționali de top, Superbet a atras, în 2019, o investiție strategică de 175 de milioane de euro din partea Blackstone, cel mai mare administrator de active alternative din lume. În 2025, Superbet Group a semnat un acord de refinanțare, în valoare de 1,3 miliarde de euro, consolidându-și parteneriatul cu Blackstone și HPS Investment Partners, deschizând astfel noi perspective de creștere accelerată.

În calitate de lider al industriei în materie de conformitate și bune practici, Superbet este un membru activ al International Betting Integrity Association (IBIA) și European Betting & Gaming Association (EGBA), contribuind la dezvoltarea unui mediu de gaming responsabil și transparent.

Brandul Superbet: inovație în tehnologie și orientare spre client

Fiind un brand recunoscut pentru investițiile în tehnologie și viziunea axată pe nevoile clienților, Superbet a creat un ecosistem complex de sport și divertisment, oferind utilizatorilor o experiență omnichannel unică, atât în mediul online, cât și în retail.

Platformele sale integrate oferă pariuri sportive, conținut sportiv personalizat și SuperSocial – prima rețea socială dedicată pasionaților de sport, asigurând o experiență interactivă și captivantă pentru comunitatea sa de clienți.

Campanii de brand: Superliga, LaLiga și festivaluri de muzică

În 2024, Superbet și-a consolidat poziția de lider printr-o serie de parteneriate strategice de amploare, menite să amplifice vizibilitatea și anvergura brandului. Cel mai bun exemplu este parteneriatul strategic cu Superliga, divizia de elită a fotbalului din România, care, în sezonul 2023-2024, a înregistrat cea mai mare prezență pe stadioane din ultimele două decenii, cu peste 2,2 milioane de suporteri asistând la meciuri.

În același timp, colaborările cu o serie de cluburi de tradiție, precum Dinamo București, Rapid București, Farul Constanța și Universitatea Cluj, au consolidat poziția de partener de încredere al sportului românesc.

Succesul în materie de campanii de brand a continuat printr-un parteneriat cu LaLiga, în urma căruia competiția de elită a fotbalului spaniol a devenit noul partener oficial al Superbet în România, marcând un moment important în recunoașterea globală a brandului.

Pe lângă prezența puternică în lumea sportului, Superbet și-a extins prezența în industria divertismentului muzical. Colaborările cu festivaluri de referință, precum Nostalgia și Electric Castle, reflectă deschiderea brandului de a se conecta cu o audiență diversă, oferind experiențe captivante atât în sport, cât și în muzică și cultură urbană.

Fundația Superbet: un impact autentic la nivelul comunității

Angajamentul companiei față de comunitate se reflectă prin inițiativele desfășurate de Fundația Superbet, care au avut un impact semnificativ în 2024, atât în România, cât și la nivel global.

Prin parteneriatul cu Grand Chess Tour, fundația a reușit să inspire peste 20 de milioane de fani din întreaga lume și să ofere sprijin direct pentru peste 2.000 de jucători de șah, contribuind la dezvoltarea acestui sport și promovarea tinerelor talente. De altfel, Fundația Superbet, în parteneriat cu Fundația Garry Kasparov, este sponsor principal a trei etape Grand Chess Tour, desfășurate în București (România), Varșovia (Polonia) și Zagreb (Croația).

În sportul românesc, rezultatele s-au reflectat prin programe de burse și donații, realizate în parteneriat cu Go Scholarship și alte asociații de profil, care au susținut peste 400 de tineri sportivi, oferindu-le oportunități reale de creștere și performanță. Prin aceste inițiative, Fundația Superbet nu sprijină doar dezvoltarea sportului, ci promovează și incluziunea, egalitatea de șanse și accesul la resurse de formare pentru generațiile viitoare din România.

Superbet la nivel internațional: Europa și America Latină

Data Talks Community, proiect inițiat de Superbet, este unul dintre cele mai apreciate forumuri regionale dedicate experților în business intelligence.

Superbet este prima companie care a primit licență în conformitate cu noile reglementări de gaming din Brazilia.

Superbet are ca ambasadori de brand o colecție de sportivi de talie mondială, printre care Nikola Jokić (Serbia), Cafu și Thiago Silva (Brazilia), Jerzy Dudek (Polonia), Cristian Chivu, Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu și Ana-Maria Brânză (România).

La nivel de cluburi, Superbet sponsorizează nume importante din fotbalul european și brazilian: Lech Poznan, Górnik Zabrze și GKS Katowice (Polonia), RSC Anderlecht (Belgia), São Paulo și Fluminense (Brazilia).

