SuperLiga: Adrian Cojocaru arbitrează meciul Universitatea Craiova – Dinamo

Arbitru. Sursă foto: Roberto Dziura Jr. / Alamy / Profimedia

Meciul Universitatea Craiova – Dinamo se va disputa vineri, de la ora 21, în cadrul etapei a XI-a din Superligă, potrivit News.ro.

Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, vineri, în etapa a XI-a a Superligii:

FC Hermannstadt – FC Argeş, ora 18.00

Arbitri: George Găman – Radu Ghinguleac, Raul Ghiciulescu – Cătălin Buşi

Camera VAR: Iulian Dima, Valentin Porumbel

Observatori: Marcel Savaniu, Marin Barbu

Universitatea Craiova – Dinamo, ora 21.00

Arbitri: Adrian Cojocaru – Florian Alexandru Vişan, Ioan Alexandru Corb – Iulian Călin

Camera VAR: Andrei Chivulete, Cosmin Bojan

Observatori: Cristina Babadac, Romulus Chihaia. 

