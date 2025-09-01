SuperLiga: Adrian Mazilu, primul interviu după transferul la Dinamo. Cum l-a convins Zeljko Kopic să accepte oferta

Adrian Mazilu spune, în primul său interviu după ce a semnat cu Dinamo, că este mulțumit că echipa din București l-a dorit și că se simte bine primit.

Crescut la Farul, Mazilu a revenit în România la un an și jumătate după ce părăsea Superliga. El a fost cumpărat de Brighton pentru 3 milioane de euro. A fost împrumutat la Vitesse, a fost în lotul echipei de tineret a englezilor, apoi a suferit o accidentare care l-a ținut departe de teren aproape un an, potrivit gsp.ro.

Sportivul în vârstă de 19 ani s-a întors în România și a semnat pe 4 ani cu Dinamo. El a dezvăluit cum l-a convins Zeljko Kopic să accepte oferta echipei roș-albe.

„De când am vorbit prima dată cu domnul Zeljko Kopic la telefon, mi s-a părut extraordinar. Mi-a dat încredere. Când am auzit ce calități a spus că am, am zis că vin la Dinamo. Am observat revenirea lui Cîrjan, clubul a avut răbdare cu el. Sunt convins că așa voi reveni și eu”, a spus el.

Despre experiența din Brighton, fotbalistul spune că a fost o lecție din care a învățat multe. El a mai spus că e foarte mulțumit că a ajuns la Dinamo.

„Sunt mulțumit că acest club m-a dorit, mă simt bine primit. Sunt convins că voi da randament aici. Fără muncă, nu poți face față în străinătate. M-am întors acasă, trebuie să o iau pas cu pas și, în viitor, cred că va veni din nou această oportunitate. Voi avea din nou contact cu fotbalul din afară”, a declarat Mazilu, pentru 48TV.