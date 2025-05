SuperLiga: Adrian Mihalcea, după ce a salvat-o pe Unirea Slobozia de la retrogradarea directă: „Sunt șanse mari să plec”

Antrenorul Adrian Mihalcea a afirmat că sunt șanse mari să plece de la echipa Unirea Slobozia, după ce aceasta va disputa barajul de menținere/promovare în SuperLiga, cu FC Voluntari.

Unirea Slobozia a învins-o pe Sepsi în ultima etapă din play-out și a urcat pe locul 14, de baraj. De cealaltă parte, echipa din Sfântu Gheorghe a retrogradat în Liga 2.

Adrian Mihalcea: „Am motivele mele să plec”

Mihalcea, care a adunat 14 puncte în play-out [doar Oțelul (19) și Hermannstadt (15) au acumulat mai multe] a anunțat că este puțin probabil ca el să continue pe banca grupării ialomițene.

„E un sentiment de fericire, de mulțumire. Nici nu mai știu ce am făcut. Sper că nu am făcut vreo boacănă. Noi încercam să mergem la baraj. Ne considerau prima echipă care retrogradăm. De mâine trebuie să ne reapucăm.

S-a interpretat că îmi dau demisia. Eu am contract până la finalul sezonului, sunt șanse mari însă să plec când se termină. Am eu motivele mele. Conducerea știa. Mai am două meciuri, îmi duc treaba până la capăt”, a spus Adrian Mihalcea, citat de digisport.ro.

Tragerea la sorți prin care va fi stabilită ordinea disputării jocurilor de baraj va avea loc luni, 19 mai, de la ora 12:00.

Meciurile se vor disputa pe 24 mai (manșa tur) și 1 iunie (retur).