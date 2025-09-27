SuperLiga: Adrian Mihalcea, după ce UTA Arad a remizat cu Csikszereda: „Se pare că am uitat să câștigăm”

Antrenorul Adrian Mihalcea, în meciul dintre CFR 1907 Cluj și UTA Arad, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, pe 21 septembrie 2025. FOTO: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Antrenorul Adrian Mihalcea a reacționat după ce UTA Arad a remizat cu nou-promovata Csikszereda, scor 0-0, în etapa a 11-a din SuperLiga.

Gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 44 al partidei de pe stadionul „Francisc Neuman”, după ce Marius Coman a încasat al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Adrian Mihalcea: „Nu știu ce să zic despre eliminare, tot regulamentul este interpretabil”

„Ne-am complicat noi repriza a doua. Începusem relativ bine prima parte a jocului. Le-am spus să nu desconsiderăm orice echipă, totul se joacă pe teren. E o reacţie bună în a doua repriză, în 10. Noi am avut şi o bară, dar şi câteva acţiuni de a marca.

E păcat că nu înţelegem că dacă munceşti cu jumătate de măsură, jumătate de măsură primeşti. Trebuie să fim mult mai atenţi, cu toate coatele ridicate, pentru că se dau cartonaşe. Bine că nu am pierdut şi avem jumătate de pahar plin.

Nu ştiu ce să zic despre eliminare. Tot regulamentul este interpretabil. Totul e în funcţie de interpretarea arbitrului. Se pare că am uitat să câştigăm”, a spus Mihalcea, potrivit primasport.ro.

UTA Arad a înregistrat a treia remiză consecutivă în campionat și se află pe locul 7, cu 16 puncte. De cealaltă parte, Csikszereda a terminat la egalitate în ultimele patru partide și ocupă locul 15, cu 5 puncte.