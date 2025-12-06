SuperLiga: „Am multe explicaţii, dar nu pot să le zic la TV”. Răbufnire a unui jucător imprtant de la Unirea Slobozia după înfrîngerea grea de vineri seară

Oţelul Galaţi a câştigat categoric pe teren propriu, 3-0 cu Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii. Conrado, Paulinho şi Andrezinho au punctat pentru succesul clar al formaţiei lui Balint, scrie Orange Sport.

După eşecul sever de la Galaţi, atmosfera la Unirea Slobozia a devenit şi mai apăsătoare. Florin Purece, unul dintre jucătorii cu experienţă ai vestiarului, a vorbit deschis despre situaţia critică în care se află echipa şi despre nivelul tot mai slab arătat în ultimele etape.

El a transmis un mesaj ferm către conducere şi a lăsat să se înţeleagă că ia în calcul inclusiv o plecare în iarnă.

„Parcă aveau două viteze în plus faţă de noi. N-am avut nicio şansă, un meci fără istorie. Mă simt umilit, eu nu am trăit aşa ceva. Am promovat echipa, noi nu eram aşa, noi luptăm pentru fiecare punct.

Fac un apel public la cei care conduc această echipă să tragă linie şi să facă ceva. Trebuie să fie cu siguranţă schimbări, nu ştiu unde. Avem preşedinte, director, tot ce trebuie.

N-am cuvinte! Arătăm că o echipă de Liga 2 momentan. Am multe explicaţii, dar nu pot să le zic la TV. Ştiu ce se întâmplă şi eu unul mă simt umilit.

Eu unul mă simt umilit la această echipă şi o să văd ce decizie voi lua în iarnă, cu toate că mai am contract până în vară. Din păcate da, aici s-a ajuns”, a declarat Purece.