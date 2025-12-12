SuperLiga: Andrei Cordea a înscris trei goluri pentru CFR Cluj în victoria cu Csikszereda

CFR Cluj s-a impus în fața echipei FK Csikszereda, scor 3-1, într-un meci disputat vineri, pe stadionul „Constantin Rădulescu, în etapa a 20-a din SuperLiga.



CFR Cluj – FK Csikszereda 3-1

În primul meci pentru antrenorul Daniel Pancu după obținerea licenței PRO, echipa din Gruia a avut nevoie de doar șase minute pentru a deschide scorul: Andrei Cordea a preluat cu pieptul la marginea careului și l-a învins pe Eduard Pap cu un șut la firul ierbii.

Tot Cordea a făcut 2-0 la doar 15 secunde după începutul reprizei secunde. Fostul fotbalist de la FCSB a interceptat o minge pasată din bandă spre un fundaș central și a trimis mingea lângă bară.

Echipa din Miercurea Ciuc a redus din diferență în minutul 71, când Veres a trimis mingea în careu, iar Bodo a marcat cu o lovitură de cap.

Scorul final a fost stabilit de același Cordea, care a înscris din penalty și a ajuns la opt goluri în acest sezon al SuperLigii.

Grație acestui succes, CFR a acumulat 23 de puncte și s-a apropiat provizoriu la cinci puncte de locul 6, ultimul de play-off, ocupat de UTA Arad. De cealaltă parte, Csikszereda rămâne cu 16 puncte și ocupă locul 14.

Au evoluat echipele: