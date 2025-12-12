SuperLiga: Andrei Cordea a înscris trei goluri pentru CFR Cluj în victoria cu Csikszereda
CFR Cluj s-a impus în fața echipei FK Csikszereda, scor 3-1, într-un meci disputat vineri, pe stadionul „Constantin Rădulescu, în etapa a 20-a din SuperLiga.
CFR Cluj – FK Csikszereda 3-1
În primul meci pentru antrenorul Daniel Pancu după obținerea licenței PRO, echipa din Gruia a avut nevoie de doar șase minute pentru a deschide scorul: Andrei Cordea a preluat cu pieptul la marginea careului și l-a învins pe Eduard Pap cu un șut la firul ierbii.
Tot Cordea a făcut 2-0 la doar 15 secunde după începutul reprizei secunde. Fostul fotbalist de la FCSB a interceptat o minge pasată din bandă spre un fundaș central și a trimis mingea lângă bară.
Echipa din Miercurea Ciuc a redus din diferență în minutul 71, când Veres a trimis mingea în careu, iar Bodo a marcat cu o lovitură de cap.
Scorul final a fost stabilit de același Cordea, care a înscris din penalty și a ajuns la opt goluri în acest sezon al SuperLigii.
Grație acestui succes, CFR a acumulat 23 de puncte și s-a apropiat provizoriu la cinci puncte de locul 6, ultimul de play-off, ocupat de UTA Arad. De cealaltă parte, Csikszereda rămâne cu 16 puncte și ocupă locul 14.
Au evoluat echipele:
- CFR Cluj: Hindrich – Kun, Sinyan, Ilie, Camora – Fică (Păun ’88), Keita (Djokovic ’77), Muhar (Emerllahu ’69) – Cordea, Munteanu (Cernigoi ’88), Korenica (Biliboc ’87). Antrenor: Daniel Pancu
- Csikszereda: Pap – Gal-Andrezly, Celic, Palmeș, Paszka – Vegh, Veres – Anderson Ceara, Bodo (Brugger ’90+5), Dusinszki (Jebari ’62) – Szalay (Toth-Pal ’84). Antrenor: Robert Ilyeș.