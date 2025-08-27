SuperLiga: Andrei Mazilu, tot mai aproape de Dinamo: „Eu cred că se face”. Ce spune Nicolescu despre Coubiș

Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a oferit noi detalii despre negocierile pe care le poartă pentru a-i transfera pe Andrei Mazilu (19 ani) și Andrei Coubiș (21 de ani).

Dinamo a ajuns la un acord cu Andrei Mazilu și negociază cu Brighton

„Noi discutăm de mult timp despre Mazilu, de o lună, o lună și ceva. Suntem destul de aproape, cu agentul jucătorului ne-am înțeles. Mai sunt doar câteva detalii legate de forma acordului de transfer cu clubul său. Facem încă puțin «ping-pong», dar sperăm să ajungem la un consens.

Sunt chestiuni legate de bonusuri, de sume, de procentul final și de opțiuni de răscumpărare. Aceste detalii le negociem acum. Eu cred că transferul se va face. Am ratat câteva transferuri în trecut și nu aș fi vrut ca informația să apară în presă înainte să știm sigur că am semnat, chiar dacă noi nu anunțăm imediat.

Transferul poate ajunge la o sumă mult mai mare de 500.000 de euro. Există etape în care plătim tranșe, sunt și bonusuri de performanță, totul depinzând de cât de bine se adaptează aici.

Din punct de vedere fizic, avem parametri foarte buni. Am văzut imagini de la antrenamentele lui, prin intermediul impresarului, și putem spera să-l revedem pe acel Mazilu pe care toți l-au admirat în anul în care Farul a câștigat campionatul”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport, potrivit gsp.ro.

Dinamo s-a înțeles cu AC Milan pentru transferul lui Andrei Coubiș. Fotbalistul ezită

„Suntem în aceeași situație și la Coubiș. Mi-ar fi plăcut să nu vorbesc despre asta, dar nu puteam să spun că nu știu nimic. Aici situația e un pic invers. Ne-am înțeles cu AC Milan în privința transferului lui și jucătorul rămâne în coproprietate. Mai sunt câteva detalii la contractul său.

Nu am discutat eu direct cu Coubis, dar știu că s-a vorbit mult despre el, inclusiv Cosmin (n.r. – Mihalescu, directorul sportiv) a vorbit. Are un potențial foarte mare, este un jucător extrem de puternic.

Are nevoie doar să joace constant la un nivel ridicat pentru a intra într-un ritm. Din acest motiv, Allegri l-a luat în turneul echipei din presezon. Ștacheta este ridicată pentru el acolo și italienii au văzut potențial, motiv pentru care negocierile s-au dus în direcția menținerii în coproprietate”, a mai spus Nicolescu.