SuperLiga: Antrenorul FCSB, înaintea meciului fără miză cu CFR Cluj: „Vrem să încheiem sezonul cu un joc bun” / Anunț despre componența staff-ului

Antrenorul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi, într-o conferință de presă, că își dorește să încheie sezonul cu un joc bun în partida din deplasare cu CFR Cluj, din ultima etapă a sezonului Superligii, chiar dacă aceasta nu mai are nicio miză după câștigarea titlului.

„Vrem să încheiem sezonul cu un joc bun. Mergem la Cluj pentru a termina sezonul bine. Eu vreau să le mulțumesc în mod special tuturor celor din stafful tehnic, de aceea sunt azi la această conferință de presă. M-au ajutat în fiecare zi din primul moment în care am ajuns la club. Au fost întotdeauna alături de mine. Împreună formăm o echipă, deci nu este vorba doar despre un om sau doi. E nevoie ca întreaga echipă să se sacrifice. De aceea vreau să le mulțumesc din inimă”, a spus antrenorul cipriot, care venit la conferința de presă însoțit de toți membrii staffului său, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă în sezonul următor componența staff-ului rămâne aceeași, Charalambous a răspuns: „În ceea ce mă privește, da”.

Antrenorul secund Mihai Pintilii a caracterizat ca „fabuloase” rezultatele înregistrate de FCSB în ultimii doi ani, atât în competiția internă, cât și în cupele europene.

„Cred că toată suflarea roș-albastră se bucură de acești doi ani minunați. Cei care suntem aici pot spune că am făcut lucruri fabuloase. De aceea satisfacția noastră e mult mai mare când realizăm niște lucruri care în România sunt foarte greu de realizat. Asta în condițiile în care fotbalul din România nu mai e la un nivel foarte mare de mult timp. Și de aia noi suntem mândri de ceea ce am realizat. Așa că eu le mulțumesc colegilor, lui Elias, tuturor, pentru că am format o familie, un grup care sperăm să țină cât mai mult”, a menționat el.

„Am fost mereu uniți… sigur, poate că uneori au mai existat și mici divergențe, dar a doua zi ne-am întâlnit în birou și totul s-a rezolvat. Sunt lucruri care se întâmplă la fiecare echipă, nu poate să fie totul roz”, a adăugat Pintilii.

Echipa de fotbal FCSB, care și-a adjudecat deja titlul de campioană, întâlnește formația CFR Cluj, vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a, ultima a play-off-ului Superligii.